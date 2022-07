„Deutschland spricht“ : „Ich habe nie verstanden, wie man die Wehrpflicht aussetzen konnte“

Aktualisiert am

Geht man nach der Farbe ihres Oberteils, sehen sie auf den ersten Blick nicht sehr kontrovers aus. Lisianne Peschel und Jörg Dreyer – beide tragen sie Blau. Doch der Grund ihres virtuellen Treffens ist ein Streitgespräch über die Folgen des Ukrainekriegs. Die Debattenaktion „Deutschland spricht“ hat sie aufgrund ihrer konträren Ansichten zusammengebracht. Dreyer ist 56 Jahre alt, Ingenieur, Business Coach und Familienvater aus Pulheim. Peschel ist 19 Jahre alt, kommt aus Potsdam und absolviert gerade einen Freiwilligendienst in Tschechien. Ab Oktober will sie Hebammenwissenschaft studieren.

Alexandra Dehe Redakteurin der digitalen Ausgabe der F.A.Z. Folgen Ich folge

Dreyer nimmt zum dritten Mal an dem Streitgespräch teil und diskutiert dieses Mal mit einem Gegenüber, das sieben Jahre jünger als seine Tochter ist. Für Peschel ist es das erste Mal. „Als Potsdamer Jugendliche mit Akademiker-Eltern ist es echt schwer, andere Meinungen zu finden“, sagt sie. In ihrem Umfeld stoße sie nur selten auf Gegenansichten. Umso wichtiger sei es für sie, mal aus ihrer „Bubble“ herauszukommen und neue Impulse zu bekommen.

„Das ist ein Zeichen unserer Zeit, dass man sich in seinen eigenen Welten bewegt und den Austausch gar nicht mehr findet“, stimmt Dreyer ihr zu. Er hat in der DDR zur Zeit der Wende studiert und kann sich noch daran erinnern, wie es gewesen ist, als andere Meinungen nicht zugelassen wurden.

Peschel gehört zu der „Fridays for Future“-Generation. Sie erzählt davon, wie sie als Schülerin, statt in den Unterricht zu gehen, jeden Freitag auf den großen Demonstrationen mitgelaufen ist. Doch mit der Corona-Pandemie sei der Klimawandel zunächst in den Hintergrund politischer Debatten gerückt. „Das zu merken hat ganz schön wehgetan. Denn der Klimawandel hat während Covid keine Pause gemacht“, sagt Peschel und sieht plötzlich traurig aus.

Über den Klimawandel macht Dreyer sich nicht so viele Sorgen, dafür aber über die Zukunft seiner 26 Jahre alten Tochter und die Sicherheit in Europa. Im Hintergrund ist ein Familienfoto zu sehen. „Für mich war klar, dass es irgendwann wieder Kriege geben wird, von denen wir mittelbar betroffen sein würden“, sagt er. Aber mit Russlands Angriff auf die Ukraine habe er nicht gerechnet. „Es ist sehr wichtig, dass die Ukraine den Krieg gewinnt“, sagt Dreyer. Denn Putin werde bei der Ukraine nicht haltmachen und noch weitere Staaten angreifen. Deshalb hat Dreyer die Frage, ob die NATO zur Abschreckung ihre Truppen in Osteuropa verstärken sollte, auch mit Ja beantwortet. Den geplanten Beitritt von Finnland und Schweden sieht er als großen Gewinn für das Bündnis: „Ohne den Angriffskrieg Russlands wären sie niemals der NATO beigetreten“, sagt er bestimmt.

Peschel ist sich da nicht ganz sicher. Sie stimmt Dreyer zu, dass die Ukraine den Krieg gewinnen muss. Gleichzeitig fragt sie sich, ob Deutschland überhaupt funktionierende schwere Waffen hat, um genügend Unterstützung zu leisten, wenn es schon an Hubschraubern mangele. „Ich bin keine Verteidigungsexpertin. Ich finde es super schwer, richtig einzuschätzen, was nun richtig und was falsch ist“, sagt sie.