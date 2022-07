„Deutschland spricht“ : „Nach Nawalnyjs Vergiftung hätte Merkel die Reißleine ziehen müssen“

War Merkel zu naiv im Umgang mit Putin? Was ist das Problem am Konservatismus? Fabian Sittig wollte eigentlich mit Herrn S. über den Ukrainekrieg streiten – doch der ließ ihn sitzen. Der Autor springt ein als Debattenpartner.

Eigentlich war alles anders geplant. Es sollte ein Gespräch zwischen zwei Teilnehmern der Aktion „Deutschland spricht“ werden. Eine Aktion, bei der Menschen mit gegensätzlichen politischen Ansichten zusammenkommen, um über aktuelle Themen zu diskutieren: Waffenlieferungen an die Ukraine, Gasknappheit, ein Tempolimit – Themen, die viel Raum für Meinungsverschiedenheiten bieten. Meine Rolle sollte die des stillen Beobachters sein. Als Autor, der eine solche Begegnung journalistisch begleitet.

Um kurz vor 14 Uhr eröffne ich die Sitzung der digitalen Konferenz. Um Punkt 14 Uhr betritt Fabian Sittig, ein 18 Jahre alter Abiturient aus dem Raum Bayreuth und Leser der Wochenzeitung „Die Zeit“, den Konferenzraum. Wir begrüßen uns, Fabian ist aufgeschlossen, lächelt. Wir plaudern ein bisschen. Dann erkläre ich ihm, dass ich meine Kamera ausschalten und mich zurückziehen werde, sobald sein Gesprächspartner zu uns stößt. Doch sein Gesprächspartner, der Rentner Herr S., erscheint nicht. Also springe ich kurzerhand ein und fange an, mit Fabian zu diskutieren.

Fabian hat in seinem Kurzprofil für „Deutschland spricht“ angegeben, dass er Konservatismus überhaupt nicht mag. Ich möchte von ihm wissen, was sein Problem mit dieser politischen Bewegung ist. „Ich bin ein sehr liberaler Mensch“, sagt der Abiturient. Sein Elternhaus sei sozialdemokratisch eingestellt. „Da wird oft gewettert gegen die CSU und alte Institutionen.“ Konservatismus habe er kennengelernt als etwas, was Entwicklung und Fortschritt behindere. Wie gefährlich „extremer Konservatismus“ sei, zeige sich in Amerika, wo dringend benötigte Waffengesetzreformen immer wieder an der Republikanischen Partei scheiterten. Aber auch die letzte CDU-geführte Bundesregierung habe es wegen ihrer konservativen Haltung versäumt, die Klimakrise als das zu benennen, was sie sei: eine fundamentale Bedrohung für die nachfolgenden Generationen.

Diesen Standpunkt kann ich nachvollziehen. Ich entgegne, dass ich zwar politisch bin, mich aber nicht so eindeutig einer bestimmten Ideologie zuordnen kann. Gleichzeitig bewundere ich aber die Kraft, die entsteht, wenn Menschen für eine Idee brennen und sich voll und ganz einer politischen Strömung verschreiben. Ich gebe zu bedenken, dass das jedoch ein zweischneidiges Schwert ist, wie man etwa am Erfolg populistischer Parteien sieht. Aus meinem Studium weiß ich, dass Populisten sich die uneingeschränkte Unterstützung von gesellschaftlichen Absteigern mittels dem Narrativ einer korrupten Elite und einer „Wir gegen die“-Mentalität sichern.

Fabian mag Konservatismus genauso wenig wie Populismus. Mir ist Konservatismus da schon sympathischer. Ich setze ihn gerne gleich mit dem Vertrauen auf eine bewährte Ordnung. Dennoch verstehe ich Fabian gut, wenn er genau dieses Vertrauen für fehlende politische Innovation verantwortlich macht. Ganz konkret fällt mir sofort das träge und ineffiziente Beschaffungsamt der Bundeswehr ein, für das Finanzminister Christian Lindner in einem Brandbrief Anfang Juli tiefgreifende Reformen gefordert hat.

„Merkel hat versucht, Probleme einfach auszusitzen“

„Wie fandest Du Angela Merkel als Kanzlerin?“, frage ich Fabian. Er hält einen Moment inne. Dann sagt er: „Merkel hat durchaus nicht alles falsch gemacht.“ Gerade bei der Flüchtlingskrise in 2015, wo Merkel die umstrittene Entscheidung traf, die Grenzen für Migranten zu öffnen, habe sie „Herz und Mut bewiesen“. Auch die vorangegangene Finanzkrise im Jahr 2008 habe sie souverän gemeistert. „Diese Erfahrungen“, so nimmt Fabian an, „haben Merkel dann zu der starken Krisenmanagerin gemacht, die wir während der Corona-Pandemie erlebt haben.“