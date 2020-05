Leser über Corona : „Boris Palmer hat statistisch nicht recht“

Am Tag, an dem sich Ulrike von Criegern und Tobias Cepok kennenlernen, protestieren in Stuttgart, München und anderen deutschen Städten Tausende gegen die Haltung der Bundesregierung bei der Bekämpfung des Virus. Sie stehen dicht an dicht: Verschwörungstheoretiker, Rechtsextreme und Zweifler. Und zeigen, dass sie auch vom Mundschutztragen wenig halten.

Cepok bleibt daheim. Um 15 Uhr sitzt er in einem Raum, in den ein Ast ragt, vor seinem Rechner. Eine Frau erscheint vor einer weißen Regalwand auf dem Bildschirm. Sie schiebt sich ihre Brille auf die Nase und lacht. „Guten Tag, freut mich sehr.“ Auch bei ihnen soll es um das Virus gehen, auch bei ihnen darf protestiert werden gegen die Arbeit der Politiker, aber privat und etwas konstruktiver. Vorerst geht es um Gemeinsamkeiten (Namen mit polnischen Wurzeln) und neugierige Beobachter (Kinder, ein Fotograf). „Könnt ihr euch noch eine Runde beschäftigen?“, fragt Cepok die Mädchen, die auf den Spielplatz wollen und spähen, was auf dem Bildschirm passiert. Und wenn der kleine Bruder kommt: bitte mitspielen lassen.

Ein tägliches Auf und Ab

Von Criegern ist Rechtsanwältin und lebt in der Nähe von Hamburg. Cepok ist Gewerkschaftsreferent bei Gießen und arbeitet gerade von daheim. Er trägt die Haare lang und einen Bart. Beide kommen irgendwie zurecht. Beide haben aber auch Angst, vor Krankheits- und Todesfällen. Sie haben in den letzten Wochen ganz Unterschiedliches erlebt. Die Rechtsanwältin sagt, die Antworten, die sie bei der Anmeldung zur „Deutschland spricht“-Aktion vor ein paar Tagen eingetragen habe, seien in schlaflosen Nächten gereift. In einer schwierigen Stimmung aus Unruhe und Wut. Sie stimmten nicht mehr so ganz mit ihrer heutigen Sicht überein. Damit ist sie nicht allein. Für die meisten von uns ist es ein tägliches Auf und Ab. Und jede Überzeugung von der Tagesform abhängig.

Also los. Hat die Bundesregierung richtig auf die Krise reagiert? Im Grundsatz schon. Mit einigen Abers. Verschlafen, vermutet Cepok, wurde der zeitliche Vorsprung gegenüber Ländern wie Italien, den man für Testverfahren hätte nutzen können. Von Criegern war, als es begann, beim Skifahren in der Schweiz. Als sie zurück in den Hamburger Alltag kam, standen in Österreich schon eine Woche lang die Lifte still. Eine befreundete Familie kehrte zur selben Zeit aus Ischgl zurück. Drei Wochen war der Vater krank, kollabierte noch während der Genesungsphase zweimal und musste zurück ins Krankenhaus. Sie kennt auch Menschen, die ihre Eltern verloren haben. „Früher dachte ich, da wird dramatisiert.“ Jetzt sind die Einschränkungen im öffentlichen Leben für sie eine logische Konsequenz.

Ulrike von Criegern ist 54 Jahre alt. Sie spielt Bridge und hat einen Hund. Ihre Hoffnungsspender sind die Familie und der Frühling. Wenn die Krise für einen ökologischen Umschwung sorgen sollte, wäre sie froh. Sie habe nichts zu verbergen, sagt sie, mit Drogen und Kindern handle sie nicht und störe sich deshalb wenig an den Plänen zur Lockerungen des Datenschutzes: „Wenn es um Menschenleben geht und meiner Sicherheit dient, kann ich nichts dagegen einwenden.“ Körperliche Unversehrtheit wiege mehr als die persönlichen Daten. Das gilt ihrer Meinung nach auch für die Zukunft, wenn neue Infektionswellen drohen.