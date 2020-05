„Deutschland spricht“ : „Wie in einem schlechten Science-Fiction-Film“

Silke Sauer und René Beuthe sind sich bei ihrem ersten Zusammentreffen zunächst nur darin einig, sich nicht einig zu sein. Und doch begegnen sie sich gleich zu Beginn mit neugieriger und höflicher Offenheit. „Ich habe mit dem Fotograf vereinbart, dass er mich nur von hinten fotografiert“, sagt der 64 Jahre alte Beuthe, der in seinem Büro vor seinem Tablet sitzt, einem Fotografen im Rücken, der ihn zunächst mit der Videotechnik behilflich ist. „Das heißt also, dass man mich nur von vorne sieht? Na gut“, entgegnet seine Gesprächspartnerin Silke Sauer mit einem aufgeschlossenen Lachen auf der anderen Seite des Computerbildschirms, 465 Kilometer weit entfernt.

Die beiden wurden durch einen Algorithmus für die Debatte des Leserprojekts „Deutschland spricht“ zusammengewürfelt. Sie haben sieben polarisierende Fragen rund um die Corona-Krise, jeweils gegenteilig mit Ja und Nein beantwortet. Trotz der massiven Meinungsunterschiede im Vorfeld finden sich im Laufe des Gesprächs eine ganze Anzahl von Gemeinsamkeiten. Beide sind über 50, die Kinder sind aus dem Haus und die Corona-Krise spüren sie deutlich. Beuthe, der in Dresden in einer Versicherungsfirma arbeitet, berichtet gleich zu Beginn von der Kurzarbeit, in die die Mitarbeiter kurz nach den Kontakteinschränkungen geschickt werden mussten. Das Unternehmen kämpft seither mit einem Einnahmeausfall zwischen 60 und 70 Prozent. Der Rest decke nicht die laufenden Kosten. „Es hat uns schon ganz schön hart getroffen. Von daher will man wie andere Unternehmer auch wissen: Warum ist das eigentlich gemacht worden und ist das nötig?“

Ob die Bundesregierung richtig auf die Corona-Krise reagiert hat, ist Teil der ersten Frage, die sie für „Deutschland spricht“ beantwortet haben. Silke Sauer ist beruflich viel international unterwegs — in „normalen“ Zeiten. Deswegen habe sie Deutschland immer schnell mit anderen Ländern verglichen und ist zu dem Schluss gekommen: Ja, die deutschen Politiker haben richtig gehandelt. „Dieses sachbezogene, nüchterne Management, das die Bundesregierung an den Tag gelegt hat, finde ich sehr angenehm.“ Im Vergleich zu anderen Ländern wurde ihr schnell klar: „Keine Kriegsrhethorik, kein Ausnutzen der Situation für den eigenen Machtausbau. Ob die Maßnahmen angemessen sind, das ist wiederum die andere Frage.“

Sauer hat bis vor Kurzem noch auf dem afrikanischen Kontinent gelebt, bis sich Sars-Cov-2 ausgebreitet hat. Als es losging, saß sie mit ihrem Mann vorm Fernseher in Afrika und beide waren sich einig: „Das ist ja wie in einem schlechten Science-Fiction-Film.“ Mit dem letzten Flieger aus dem Land sind sie zurück nach Deutschland geflogen. Kaum zurück, verschärfte sich die Krise immer weiter, doch Sauer sieht die Bestätigung dafür, dass die Handlungen der Politik angemessen waren, auch darin, dass in Deutschland im Gegensatz zu anderen Ländern kein Notstand herrsche.