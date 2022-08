„Deutschland spricht“ : „Betriebswirtschaftlich ist das 9-Euro-Ticket absoluter Schwachsinn“

Von Managergehältern über Corona-Hilfen bis hin zu Steuern und dem Tempo auf der Autobahn stellt sich die gleiche Frage: Wie viel ist zu viel? Es gibt gute Gründe für Obergrenzen – aber eben auch gute Gründe dagegen. Katharina Freise, sie selbst nennt sich wirtschaftsliberal, und die mehr als 50 Jahre ältere Sabine Bachstein-Hallaje, deren Ansichten man sozialliberal nennen kann, diskutieren bei „Deutschland spricht“.

Bachstein-Hallaje ist 72 Jahre alt, ehemalige Energiewirtschaftlerin, Elektromonteurin und Reiseleiterin aus Hamburg. Inzwischen ist sie aber in Rente. Geboren wurde sie in Görlitz, der ehemaligen DDR, 40 Jahre ihres Lebens hat sie in einem Entwicklungsland fern von der Heimat gelebt. Ihre Gesprächspartnerin Freise ist 18 Jahre alt, kommt aus München und studiert Betriebswirtschaftslehre in Madrid mit einer praktischen Ausbildung in einem Förde-Reederei-Seetouristik-Unternehmen in Andalusien. Davor hat sie in England und der Schweiz gelebt. Bachstein-Hallaje nimmt bereits das sechste Mal an einem „Deutschland spricht“-Gespräch teil. Für Freise ist es eine Premiere. Nur die Frage, ob die Wehrpflicht wieder eingeführt werden sollte, haben sie gleichermaßen mit „Nein“ beantworten. In allen anderen Fragen sind sie sich uneinig.

„Nicht noch mehr Asphalt in die Natur setzen“

Als Erstes greift Bachstein-Hallaje das Tempolimit auf. Sie ist dafür – Amerika etwa, ein viel größeres Land, habe schließlich auch eines. Sie ist allerdings der Meinung, dass auch über das Tempolimit hinaus eine Umkehr im Transportdenken stattfinden müsse, damit Deutschland fit für die Zukunft sei. Dabei hat sie etwa eine Umstellung der Transporte von den Straßen auf die Schiene im Sinn. Vor allen Dingen sei ihr dabei wichtig, dass wir „nicht noch mehr Asphalt in die Natur setzen“.

Auch für Freise ist das Tempolimit nur „ein kleiner Bereich, hinter dem viel größere Fragen stecken“. Sie ist der Meinung, es gebe keine zwingenden Argumente für das Tempolimit. So werde zwar immer wieder mit den Gefahren des Straßenverkehrs argumentiert, doch die Bundesregierung lege kein Konzept für eine Zukunft der Mobilität ohne Individualverkehr vor. Wie könne etwa das Schienennetz so ausgebaut werden, dass es eine echte Alternative zur Autobahn darstelle? Das ist eine Frage, die Freise in den nächsten fünfzig Jahren beantwortet sehen will. „Wenn wir am Schluss ein Tempolimit einführen und die großen Fragen trotzdem angehen, ist das für mich in Ordnung.“

Wie sieht die Zukunft der Mobilität aus?

Das 9-Euro-Ticket bringe jedenfalls nicht die erhoffte Verkehrswende, da sind sich beide einig. Die Bundesregierung hatte das 9-Euro-Ticket eingeführt, um die gestiegenen Energie- und Spritpreise für Bürgerinnen und Bürger zu kompensieren. Dessen Verlängerung lehnt Freise ab. Es gehe im Angesicht der Klimakrise und des Ukrainekriegs zwar darum, von fossilen Brennstoffen wegzukommen, allerdings findet sie eine pauschale Vergünstigung für alle nicht richtig: „Ich würde besser finden, wenn man den Marktmechanismus greifen lassen würde.“