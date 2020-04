„Deutschland spricht“ startet : Diskutieren in Zeiten von Corona

Liebe Leserinnen und Leser,

sind die Ausgangsbeschränkungen ein verhältnismäßiger Eingriff in unsere Grundrechte? Ist es richtig, Unternehmen mit großen Krediten zu helfen, die in normalen Zeiten staatliche Eingriffe konsequent ablehnen? Und können wir überhaupt an eine Rückkehr in den Alltag denken, solange kein Impfstoff gegen die durch das Coronavirus ausgelöste Lungenkrankheit Covid-19 entwickelt worden ist? Es sind Fragen, die Sie sich bestimmt auch stellen – und die Sie gerne mit anderen Menschen diskutieren würden. Vielleicht fehlt Ihnen dazu jedoch der geeignete Gesprächspartner, erst recht, da menschliche Begegnungen zurzeit kaum möglich sind?

Die Aktion „Deutschland spricht“, an der die F.A.Z. nach 2019 zum zweiten Mal teilnimmt, sucht Ihnen einen Gesprächspartner, der in diesen und anderen Fragen anderer Meinung ist als Sie. Wir wollen damit einen konstruktiven Beitrag leisten, um die Debattenkultur nach den ersten Wochen der Corona-Schockstarre wieder in Gang zu bringen. Sie werden jetzt vielleicht fragen: Ist das die richtige Zeit für kontroverse Debatten? Ist es nicht vielmehr so, dass die Menschen in Zeiten der Corona-Pandemie, die unser Land und die Welt fest im Griff hat, besonders harmoniebedürftig sind und an einem Strang ziehen wollen? Dass Solidarität statt Konfrontation gefragt ist?

Das ist sicherlich richtig. Auf der anderen Seite verändert sich die Debattenkultur, erste Risse sind auch in einem durchaus harmonischen Umfeld zu spüren: wenn Menschen sich über Zeitgenossen aufregen, weil diese das Kontaktverbot nicht ausreichend berücksichtigen. Oder andere der Meinung sind, dass der geregelte Rückweg in die Normalität eben nicht darin bestehen kann, Baumärkte offen zu lassen und Kirchen zu schließen. Künstler fühlen sich mit ihren existenziellen Nöten alleine gelassen, die Sportvereine sehen keine echte Perspektive für die Wiederaufnahme ihres Spielbetriebs, Eltern sind zunehmend geschlaucht nach all den Wochen, in denen sie Arbeit und Kinderbetreuung unter einen Hut bringen müssen, weil Kitas und Schulen geschlossen sind.

Es gibt also Gesprächsbedarf bei allen: auch bei Politikern, Wissenschaftlern und Unternehmern, die die Krise meistern müssen, in ihren Archiven allerdings keine Blaupause für solche Extremfälle liegen haben. Wann, wenn nicht jetzt, ist eine bessere Zeit für kontroverse, aber sachliche Debatten um die besten Wege heraus aus der Krise zu finden?

Fatal wäre es, würde man diesen Diskussionsbedarf unter den Teppich kehren, nur weil in der Krise vor allem Harmonie gefragt ist. Unausgesprochene Konflikte gären unter der Oberfläche, sie könnten sich später entladen, dann jedoch wie ein Gewitter in den Bergen: umso heftiger. Wer sich in der Corona-Zeit alleine gelassen fühlt, wird daran noch zu knabbern haben, wenn einige schon wieder in der Normalität leben und so tun, als sei nichts gewesen. Wohin das führen kann, konnte man in den vergangenen Jahren beobachten. Zu vielen Themen – Flüchtlinge, Klimawandel, Identitätspolitik – hat sich bei manchen Menschen, im übertragenen Sinne, ein Knoten im Hals gebildet. Vielleicht auch, weil nicht genügend kontrovers diskutiert worden ist. Viele Menschen bedrückten und bedrücken sehr unterschiedliche Themen, sie wissen nur wenig voneinander, sprechen aber viel übereinander und zu oft aneinander vorbei – und treffen einander fast nie.