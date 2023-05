Aktualisiert am

Die Deutsche Post strebt nach F.A.Z.-Informationen eine schnellere Erhöhung des Briefportos von 85 auf 95 Cent an. Auch die Preise für die meisten anderen Briefprodukte sollen steigen.

Bald teurer? Briefe liegen in einem Wagen und warten auf die Zustellung. Bild: dpa

Briefe könnten schon Anfang 2024 teurer werden. Die Deutsche Post will das Porto ein Jahr früher als geplant nach oben schrauben und peilt dabei für den Standardbrief eine Erhöhung von 85 in Richtung 95 Cent an. Auch die Preise für die meisten anderen Briefprodukte sollen steigen. Wie aus Branchenkreisen verlautete, soll in Kürze ein entsprechender Antrag bei der Bundesnetzagentur eingereicht werden. Weil die Post kaum Konkurrenz hat, braucht sie für Preisänderungen eine Genehmigung der Bonner Marktaufsicht.

Ein Konzernsprecher hielt sich bedeckt. Er verwies lediglich auf Aussagen des neuen Vorstandsvorsitzenden Tobias Meyer, der bei der Zwischenbilanz Anfang Mai angedeutet hatte, dass die Post die Chancen für eine vorzeitige Portoerhöhung prüfen werde. Ein Sprecher der Netzagentur sagte, der Behörde liege kein entsprechender Antrag vor.

Die Netzagentur hatte den Preisrahmen zuletzt Anfang 2022 festgelegt und dabei eine Verteuerung von 80 auf 85 Cent für den Standardbrief erlaubt. Eigentlich gelten die Preise bis Ende kommenden Jahres. Doch die Post kritisiert seit langem, dass die Inflationsrate inzwischen sehr viel höher ist als in der Genehmigung angenommen. Die Netzagentur hatte damals eine Teuerung von lediglich 1,5 Prozent pro Jahr unterstellt. Auch die Arbeitskosten werden durch den hohen Tarifabschluss in diesem Frühjahr sehr viel schneller steigen als erwartet. Zudem werden von Jahr zu Jahr weniger Briefe verschickt, so dass die Durchschnittskosten ohnehin kontinuierlich größer werden.

Hürden „nicht niedrig“

Das Postgesetz lässt eine vorzeitige Portoanhebung zu, wenn sich die Grundannahmen für die Preisgenehmigung stark verändert haben. Die Hürden dafür seien aber „nicht niedrig“, hatte Meyer gesagt. Doch die Post steht in ihrem deutschen Traditionsgeschäft mit Briefen und Paketen so stark unter Druck, dass sie es nun trotzdem versuchen will. Im ersten Quartal war das Betriebsergebnis der Sparte um 61 Prozent auf nur noch 138 Millionen Euro geschrumpft. Allein die neue Tarifvereinbarung schlug mit Mehrkosten von 115 Millionen Euro zu Buche.

Nach Angaben der Post liegt der Briefpreis in Deutschland trotz höherer Lohnkosten mittlerweile um 40 Prozent unter dem europäischen Durchschnitt. Um einen reibungslosen Briefversand überall in Deutschland (Universaldienst) aufrechterhalten zu können, brauche der Konzern mehr finanziellen Spielraum. Zugleich pocht die Post darauf, die teuren Auflagen für den Universaldienst zu lockern. Chancen dafür bietet die anstehende Reform des Postgesetzes. Unter anderem ist im Gespräch, die Brieflaufzeiten zu verlängern. Während bisher 80 Prozent aller Sendungen binnen eines Tages beim Empfänger sein müssen, könnte es in Zukunft auch eine etwas langsamere, aber dafür preiswertere „B-Post“ geben.

Frei gestalten darf die Post nur die Briefpreise für Großversender wie Banken, Versicherungen, Behörden und Unternehmen. Dort gewährt sie Rabatte von bis zu 50 Prozent auf die üblichen Preise. Für diese Geschäftskunden hatte sie bereits im März eine Erhöhung beschlossen: Anfang Juli gehen die Großkundenpreise um 6 Prozent herauf, weil die Mengenrabatte reduziert werden.