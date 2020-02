Brüsseler Brexit-Blues : Goodbye Tristesse

Paparazzi jagen einen Union Jack. Abschiede werden zum Leichenschmaus. Nigel Farage hat seine Putin-Tasse noch nicht weggepackt. Was unser Fotograf Jens Gyarmaty rund um den Brexit in Brüssel entdeckte.

Nehmt Abschied: Am Tag, an dem das Europaparlament den Brexit-Vertrag beschließen wird, fließen unter proeuropäischen Briten Tränen. Viele wissen noch nicht, wie es für sie persönlich weitergeht. Geschweige denn, wohin ihr Land steuert. Bild: Jens Gyarmaty

Eine besondere Ironie am Brexit ist, dass sich in Britannien zunächst gar nichts geändert hat. Bis zum Ende dieses Jahres müssen sich die Briten an alle EU-Regeln halten und ihren Beitrag zum EU-Haushalt leisten. Touristen können einreisen wie bisher, auch der Warenverkehr fließt wie gehabt. Der neue Tag, dessen Anbruch Boris Johnson und viele weitere Politiker ihren Landsleuten in leuchtenden Farben ausmalten, er glich am Samstag doch sehr dem gestrigen.

Bemerkbar hat sich das historische Ereignis eigentlich nur im Brüsseler Europaviertel gemacht. Dort nahmen britische Europaabgeordnete Abschied, teils triumphal, teils tieftraurig. Dort wurden Union Jacks niedergeholt und durch Europafahnen ersetzt. Dort spülten vom zähfließenden Brexit zermürbte Beamte ihren Frust am Freitagabend mit belgischen Bieren und französischen Weinen herunter.

Und dort streifte der Fotograf Jens Gyarmaty im Auftrag der Frankfurter Allgemeinen Zeitung nun tagelang durch Straßen und Flure, schlich sich in Dienstzimmer, schmuggelte sich auf Abschiedsfeiern und spähte in Umzugskisten – um zu dokumentieren, was vom Brexit übrig blieb.