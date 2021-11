Das Beste lesen mit F+ : Zwischen Wille und Wirksamkeit

Am vergangenen Wochenende gab es einige Diskussionen, weil ich vor dem Hintergrund deprimierender Berichte von Intensivstationen und aus Altenheimen eine Corona-Impfpflicht angeregt hatte. Wohlgemerkt keinen Zwang. Das Stimmungsbild, das sich mir danach bot, zeichnete die gespaltene Gesellschaft exakt nach: viel Zustimmung, etwas weniger Ablehnung, die aber zum Teil hasserfüllt. Zurück bleibt eine Ratlosigkeit, die sich das Land nicht leisten kann. Die Fakten sind klar: Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt immer weiter, doch die Impfquote nimmt nur noch sehr langsam zu. Bis zu 14 Millionen Deutsche haben sich bislang gegen die Impfung entschieden. Und sie zu erreichen ist schwer. Wir haben in einem großen Stück analysiert, wer die Impfunwilligen sind und wie sie ticken. Ein paar Informationen lassen sich schon aus der offiziellen Statistik herauslesen. Zum Beispiel, dass die Impfquote stark mit dem Alter zusammenhängt (jünger heißt tendenziell weniger geimpft). Im Osten ist die Impfbereitschaft deutlich niedriger als im Westen; in Sachsen waren zuletzt nicht einmal 57 Prozent der Bürger vollständig geimpft. Außerdem ist bekannt, dass unter den Ungeimpften mehr Frauen sind, sie eher Kinder haben und tendenziell weniger gebildet sind als Geimpfte.

Wahr ist allerdings auch, dass Impfungen mit der Zeit einen Teil ihrer Wirksamkeit einbüßen. Das gilt auch im Kampf gegen das Coronavirus, was an der wachsenden Zahl der Impfdurchbrüche zu sehen ist. Zur weiteren Planung der Impfkampagne und einer Optimierung der Impfstoffe wäre es hilfreich zu wissen, wie schnell die Wirkung nachlässt und ob es Unterschiede zwischen den einzelnen Impfstoffen gibt. Die renommierte Fachzeitschrift New England Journal of Medicine hat nun einen Vergleich zwischen den mRNA-Impfstoffen von Pfizer/BioNTech und Moderna sowie dem Vektorimpfstoff von Johnson & Johnson veröffentlicht. Alle drei Impfstoffe schützen auch nach Monaten noch vor einem schweren Krankheitsverlauf bei Covid-19, allerdings unterscheiden sie sich in der Menge der anfangs gebildeten Antikörper und darin, wie schnell diese wieder aus dem Blut verschwinden. Unterschiede gibt es auch bei der T-Zell-Antwort gegen das Coronavirus. Auch dazu finden Sie im Rahmen Ihres F+Zugangs zu FAZ.NET komplett bei uns einen ausführlichen Bericht.

Neben Corona hat unsere Leser, also Sie, in den vergangenen Tagen ein anderes Thema besonders interessiert – das Bohei um die Schwangerschaft in den Vereinigten Staaten, Stichwort: Mütterpässe in Filzhüllen und Gender-Reveal-Party. Denn heute gibt es nicht nur die Babyparty kurz vor der Geburt im Kreise der besten Freundinnen. Seit einer Weile ist – auch in Deutschland – die Tatsache, dass das Geschlecht feststeht, ein Anlass für eine Überraschungsparty mit den Freunden, auch den Männern, überhaupt der gesamten Social-Media-Followerschaft. So gibt es immer viel Neues in der Welt, wir behalten es im Auge.

