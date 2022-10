Das Beste lesen mit F+ : Größtmögliche Vereinzelung und Chancen für die Ukraine

Liebe Leserin, lieber Leser, unser Autor Volker Looman hat Sie in der zu Ende gehenden Woche mit einem Thema konfrontiert, das wichtig ist, aber wenig Freude bereitet: Sie können den Wert des Vermögens, das Sie in den letzten Jahren aufgebaut oder geerbt haben, mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht erhalten. Sie werden einen Teil des Vermögens verlieren, weil die Inflation und die Steuern höher als die Erträge und die Zinsen sind. Gegen dieses Ungleichgewicht ist nach seiner Einschätzung kein Kraut gewachsen. Allerdings wäre Looman nicht Looman, würde er nicht zum Beispiel Immobilien oder Aktien in dieser Hinsicht einer genauen Analyse unterziehen – und darüber schreiben, wie sich der Schaden zumindest minimieren lässt: mit einer Mischung aus verschiedenen Anlagen. Es sei zum Beispiel denkbar, zu einem Drittel in Anleihen, Aktien und Gold zu investieren. In jedem Fall lohnt der genauere Blick in seinen Text.

Viele junge Frauen und Männer sind Singles – und zufrieden. Sind sie deshalb beziehungsunfähig? Ganz im Gegenteil: Allein sei keiner von ihnen, schreibt unsere Autorin Anna-Elisa Jakob. Der Großteil ihres Freundeskreises – die meisten davon sind Mitte zwanzig – steckt nicht in einer Beziehung, viele schon die meiste Zeit ihres Lebens. Das ist keine Ausnahme: In Deutschland lebte im Jahr 2020 rund jede zweite Person zwischen 18 und 29 Jahren als Single, so eine Umfrage der Dating-Seite „Elitepartner“. Die Plattform „Parship“ stellte 2018 eine Single-Quote von rund 30 Prozent in Deutschland fest. Eine Frage, die sich offenbar viele stellen, lautet, ob das nicht eine seltsame Entwicklung ist, der Trend zur größtmöglichen Vereinzelung sozusagen, ja ob der Mensch nicht eigentlich doch einen Partner oder eine Partnerin braucht, ganz grundsätzlich. Der Text sucht nach Antworten, warum es so ist, wie es ist. Ein Grund aus Sicht der Autorin: Die Singles hätten ohnehin so viele Beziehungen. Sie nähmen sie ernst, übernähmen Verantwortung füreinander. Ich frage mich seither, ob das dauerhaft wirklich reicht – vor allem dann, wenn die Liebe einschlägt wie ein Blitz. Auch so etwas soll es ja noch geben.

Frederick Benjamin Hodges ist 1958 in Quincy in Florida geboren. Er besuchte die Militärakademie West Point und erhielt dort 1980 sein Offiziers­patent. Seit seiner ersten Verwendung als Leutnant in Garlstedt bei Bremen war er in Amerika, Korea und Europa stationiert und sowohl im Irak als auch in Afghanistan im Einsatz. 2014 wurde er als Drei-Sterne-General Oberbefehlshaber der US-Army in Europa im Hauptquartier in Wiesbaden. Als erster General auf dem Posten trat er in deutschen Talkshows auf und gab Interviews, in denen er vor der Bedrohung Europas durch die aggressive Politik Russlands warnte. Seit seinem Ausscheiden aus dem Militär 2017 lebt Hodges in Frankfurt. Er war zunächst Mitglied der Washingtoner Denkfabrik Center for European Policy Analysis, seit diesem Sommer arbeitet er für die amerikanische Menschenrechtsorganisation Human Rights First. Er hat mit meinem Kollegen Peter Badenhop gesprochen und einen überraschenden Blick auf die Lage in der Ukraine offenbart: „Ich glaube, dass die Krim bis zum nächsten Sommer befreit ist.“ Bis nächsten Sommer, fragt Badenhop nach: „Ja, wenn ich mir die Situation anschaue, dann sehe ich, dass die Lage der Russen mit jeder Woche schlechter wird. Man sagt, Krieg sei ein Test des Willens und der Logistik – und in beiden Punkten ist die Ukraine weit überlegen.“

Zum Schluss noch eine herzliche Einladung an Sie: Der sechste F.A.Z.-Filmabend für Abonnenten befasst sich am 26. Oktober ab 19 Uhr mit dem Drama „No Turning Back“ – und lädt im Anschluss zur Diskussion. Hier finden Sie alle weiteren Informationen.

