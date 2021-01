Das Beste lesen mit F+ : Wütende Republikaner und manipulative Partner

Liebe Leserin, lieber Leser, über Menschen wie sie wird in Deutschland gerade viel diskutiert: Die angehende Altenpflegefachkraft aus Bielefeld, Ende 40, Quereinsteigerin, will sich – zumindest erst einmal – nicht impfen lassen. Der wesentliche Grund sei die Unsicherheit über mögliche Nebenwirkungen und Langzeitfolgen des sehr schnell entwickelten Impfstoffs der Unternehmen Biontech und Pfizer, hat sie unserer Wirtschaftsredakteurin Britta Beeger gesagt: „Ich bin keine Impfgegnerin und glaube nicht an Verschwörungstheorien, um so etwas geht es nicht. Wir wissen einfach noch sehr wenig über diesen Impfstoff.“ Sie habe Angst, dass eine Vorerkrankung die Nebenwirkungen verschärfe. Eine wichtige Rolle spielt bei ihrer Entscheidung aber auch der Umgang mit dem Pflegepersonal in der Corona-Pandemie: Es werde viel über die Pflege geredet, sie komme selbst jedoch kaum zu Wort. So geht es vielen Menschen, nicht nur in der Pflege. Die Verunsicherung ist riesig, die Aufklärung kommt zu kurz, Vorsicht ist die Antwort der einen, Unverständnis die der anderen. So entsteht eine für Gesellschaft und Politik gefährliche Mischung. Die Pflegekraft setzt auf das nächste Gespräch mit der Hausärztin. Gespräche helfen, überall, in der Familie, im Beruf in der Gesellschaft.

Deshalb hat die Wirtschaftsredaktion auch mit Ingmar Hoerr, dem Gründer des Unternehmens Curevac, gesprochen: über seine Entdeckung der mRNA-Technologie für den Corona-Impfstoff, die Abweisung durch Geldgeber – und warum in der Pharmaindustrie kein Stein auf dem anderen bleiben wird. Auf die Frage, wann Covid besiegt sein wird, gibt er diese spannende Antwort – und es ist nur eine von vielen: „Das wird schon noch ein, zwei Jahre brauchen, bis wir eine weltweite Immunität erreicht haben. Natürlich muss man beobachten, wie sich Mutationen entwickeln. Wird es so sein wie bei der Grippe, wo man ständig neue Impfungen braucht, weil die Viren sich verändern? Bislang gibt es keine Hinweise darauf, das Grippevirus ist schon etwas ganz einzigartig Agiles. Ich hätte aber auch keine Angst davor. Denn mRNA-Technologie ist genau dafür geschaffen, schnell neue Wirkstoffe zu entwickeln. Das Virus kann uns nicht entkommen, wir kommen hinterher. Davon bin ich überzeugt.“ Hier finden Sie das gesamte Gespräch, selbstverständlich inklusive in Ihrem F+Zugang zu FAZ.NET komplett. Selbst geimpft ist Hoerr übrigens noch nicht. Er sei noch nicht dran, und wenn, dann möchte er sich mit dem Curevac-Impfstoff impfen lassen.

Neben Corona, seiner Bekämpfung und den wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen gibt es derzeit nur noch wenig andere, richtig spannende Themen. Ein wenig gehört die Frage dazu, wer der nächste CDU-Vorsitzende wird. Das klärt sich an diesem Wochenende, wir werden laufend auf FAZ.NET berichten.

Und dann ist da natürlich noch die Zukunft von Donald Trump. Majid Sattar, unser politischer Korrespondent in Washington, hat sich deshalb eingehend mit Mitch McConnell beschäftigt, dem republikanischen Mehrheitsführer im Senat. Was ist sein Plan für Trump? Will er ihn nur zügeln? Oder seine Partei von ihm frei machen? Das Stück gibt tiefen Einblick in die Lage der republikanischen Partei. Das Repräsentantenhaus will dem Senat die Anklageschrift zum Impeachment schnell zukommen lassen. Was immer in der zweiten Kammer damit passiert, die Zukunft der „Grand Old Party“ ist ungewisser denn je: Nach einer Umfrage des Marist-Instituts verurteilen 88 Prozent der Amerikaner den Angriff des Mobs auf das Kapitol. 18 Prozent der Republikaner äußerten aber Unterstützung für die extremistischen Trump-Anhänger. Zudem ergab die Erhebung, dass 63 Prozent aller Befragten fanden, Trump trage einen großen Teil der Schuld. Allerdings sagten 69 Prozent der Republikaner, der abgewählte Präsident habe nichts oder nur wenig falsch gemacht. So sieht ein Gordischer Knoten für McConnell aus.