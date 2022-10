Das Beste lesen mit F+ : Schwäbische Marktführer und verkappte Psychopathen

Liebe Leserin, lieber Leser, waren Sie schon einmal in Oberkochen? Als Schauplatz der Weltpolitik drängt sich das Tal auf der Ostalb, in dem der Ort liegt, nicht auf. Die nächste Großstadt ist mehr als eine Autostunde entfernt. Die Ortschaft hat knapp 8000 Einwohner. Sich groß mit Politik zu beschäftigen, ja Kontakte nach Berlin oder Brüssel zu pflegen, nach Washington oder Peking, hielt man hier am Rande Baden-Württembergs lange nicht für nötig. Doch auf den ehrwürdigen, 175 Jahre alten Zeiss-Konzern, der sich seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs in das enge, beschauliche Tal an der Grenze zu Bayern zwängt, richten sich in diesen Tagen immer mehr Augen.

Hunderttausende haben sich das Youtube-Video eines englischsprachigen Nachrichtenkanals angeschaut, dessen übersetzter Titel lautet: „Ohne dieses deutsche Produkt würde die moderne Zivilisation kollabieren“. Denn Zeiss ist, gemeinsam mit dem ebenfalls schwäbischen Unternehmen Trumpf, der wichtigste Zulieferer der Maschine, die die besten Chips der Welt herstellt. Zeiss liefert für die Maschine, die der niederländische Konzern ASML produziert, die Spiegel, Trumpf die Lasertechnik. Gustav Theile, unser Wirtschaftskorrespondent in Stuttgart, hat hinter die Kulissen geblickt. Sein Fazit: Das Triumvirat aus Zeiss, Trumpf und ASML zeige, worauf es im Kampf der Weltmächte in diesem Jahrhundert ankomme. Während die Politik sich darum sorge, wer aktuell wie abhängig von welchen Märkten ist, sei es die Arbeit von Entwicklern solcher Unternehmen, die darüber entscheide, wer künftig technologisch wie abhängig von wem sei. Und längst arbeiteten sie an der nächsten Generation der Maschine, die die Welt bedeute.

Gut, dass diese Entwickler noch Lust haben, zu arbeiten. Im Nachbarland Frankreich ist das nicht mehr vollkommen selbstverständlich, wie Jürg Altwegg bemerkt hat. Niemand wolle mehr Klempner sein. Aber auch Maurer, Koch und Kellner, Haushaltshilfe, Weinbauer, Busfahrer nicht. Die jungen Krankenschwestern arbeiten oft nur drei oder vier Jahre im Beruf. Hunderttausende Stellen sind offen. Doch die Arbeitslosigkeit geht nur minimal zurück. Es ist der „Albtraum der Arbeitgeber“, schreibt„Le Figaro“: 523.000 Angestellte haben im ersten Trimester des Jahres gekündigt. Der Trend ist ungebrochen. Es geht den Abgängern keineswegs um radikale Selbstverwirklichung. Wie vergiftet, erzählt ein junger Ingenieur, habe er nach dem Abschluss des Studiums geschuftet. Das Geschäftsviertel La Défense war seine Welt. Das künstliche Licht und die gefilterte Luft setzten ihm zu. Konkurrenz am Arbeitsplatz, Dichtestress im öffentlichen Verkehr. „Darunter litt das Privatleben“, vor einem Jahr hat er geheiratet, „jetzt erwarten wir unser erstes Kind“. Die angehenden Eltern wollen es in einer „gesunden Umwelt“ aufziehen. Sie verließen die Wolkenkratzer und gingen in die Berge. In der Provinzstadt Chambéry arbeitet der Ingenieur in der Logistik und bereut nichts: „Alles ist gelassener.“

Vielleicht ist es individuell eine kluge Entscheidung. Sehr wahrscheinlich fällt der Betroffene jedenfalls nicht in das Raster, mit dem Dominik Schwarzinger, Professor für Psychologie an der Hochschule für Medien, Kommunikation und Wirtschaft in Berlin, die Welt betrachtet. Schwarzinger hat Katrin Hummel erklärt, wieso viele Psychopathen erfolgreich sind, woran man sie erkennt, auch wenn sie sich gut tarnen – und warum sie schlimmer sind als Narzissten: „Ein Psychopath hat stets nur seinen eigenen Nutzen und seine eigenen Bedürfnisse im Fokus, und bei deren Durchsetzung übergeht er alle Regeln des sozialen Miteinanders; er beutet andere Menschen aus. Psychopathen haben auch ein stark eingeschränktes Gefühlsleben, sie haben kein Mitleid, kennen keine Reue und keine Angst vor Strafe. Deswegen können sie überhaupt erst so antisozial agieren. Narzissten sind deutlich angepasster, sie versuchen, ihre Bedürfnisse nach Bestätigung sozial funktional zu erreichen, also ohne groß anzuecken. Sie sind nicht furchtlos und reuelos, es ist ihnen sehr wichtig, positiv auf andere zu wirken. Psychopathen ist es egal, was andere von ihnen denken.“ Wenn man konservativ schätzen wolle, könne man davon ausgehen, dass zehn Prozent der Menschen subklinische Psychopathen seien – also mit schwach ausgeprägten psychopathischen Merkmalen. Echte Psychopathen machten hingegen nur ein bis zwei Prozent der Bevölkerung aus. So richtig beruhigend ist das nicht, finde ich.

