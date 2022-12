Das Beste lesen mit F+ : Kreative KI und fremdbetreute Kinder

Liebe Leserin, lieber Leser, seit rund zwei Wochen ist das Sprachverarbeitungsmodell ChatGPT für Öffentlichkeit zugänglich. Als ob sie ein gemeinsames Skript gehabt hätten, schwärmten danach Technikenthusiasten von den revolutionären Fähigkeiten der Künstlichen Intelligenz, Skeptiker warnten vor den Gefahren, das halbe Internet versuchte, das kreative Potential des Bots zu demons­trieren oder dessen Schwachstellen zu entlarven. Bis auf Weiteres offen bleibt dabei wohl die Frage, ob das Modell nun schlauer oder dümmer als erwartet ist und welche Antwort eher ein Grund zur Sorge oder für Euphorie wäre. Harald Staun, Redakteur im Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin, hat sich auf die Suche nach Antworten begeben, mit ganz natürlicher Intelligenz. Eine seiner Erkenntnisse: Wie sehr das Sprachverarbeitungsmodell uns fasziniert, hängt auch davon ab, ob man die Tricks erkennt, mit denen es arbeitet. Ob die Faszination für ChatGPT wohl schon in ein paar Wochen verflogen ist? Im Februar soll schon der Nachfolger GPT-4 kommen. Er soll mit 100 Billionen Parametern arbeiten, 500-mal so vielen wie sein Vorgänger.

Haben Sie Kinder oder Enkel, die gerade nicht so genau wissen, was sie nach dem Abitur studieren sollen? Jochen Zenthöfer hat sich neue Bücher durchgelesen, die die Frage beantworten, für wen es sich lohnt, Rechtswissenschaften zu studieren – und wie das Fach sich am besten lehren lässt. In „Warum man lieber nicht Jura studieren sollte – und trotzdem: Eine Ermutigung“ schreiben Denis Basak, Jörn Griebel, Tomas Kuhn, Barbara Lange und Roland Schimmel zunächst etwas lapidar: „Es kann eine sehr gute Idee sein, sich für ein Jurastudium zu entscheiden, aber das gilt nicht für jeden.“ Spannender wird es danach: Man brauche sinnvolle Lernstrategien, phasenweise Frustrationstoleranz und starke Nerven. Jura könne man sich nicht mit Auswendiglernen erschließen, vielmehr sei das Begreifen der Denklogik notwendig. Gibt es Indizien, die eine Eignung fürs Jurastudium andeuten? Früher verwies man auf bestimmte Schulnoten. Die vorliegende Publikation geht präziser vor. Sie stellt ihren Lesern unter anderem solche Fragen: Arbeiten Sie gerne am Text? Reizt Sie das Argumentieren? Interessieren Sie Streit und Konflikt? Befassen Sie sich gern mit Politik? Dazu gibt es kluge Hinweise und eine Warnung: „Kaum eine Rolle spielt das Talent für künstlerische, musikalische, überhaupt kreative Dinge.“ Weitere Lektüreeindrücke, auch zur Frage, wie gut man des Deutschen mächtig sein sollte, finden Sie hier. Und dann denkt man noch einen Moment darüber nach, ob ChatGPT für ein Jurastudium geeignet sein könnte.

Fast vier Millionen Kinder besuchen derzeit eine Kindertageseinrichtung in Deutschland. In der Altersgruppe unter drei Jahren wird jedes dritte Kind in einer Kinderkrippe betreut. Im Osten der Republik sind die Quoten am höchsten, mit der Konsequenz, dass 60 Prozent der unter Dreijährigen 45 bis 50 Stunden pro Woche in Kindertageseinrichtungen untergebracht sind. Der Bedarf ist größer. Für jedes zweite Kind wird ein Platz gewünscht, Tendenz steigend. Derzeit sind die vorhandenen Kindertageseinrichtungen nach einhelliger Meinung schon am Limit – ungeachtet dessen sollen sie weitere zusätzliche Aufgaben übernehmen. Während Erwachsene seit Jahren dafür kämpfen, weniger arbeiten zu müssen und mehr Homeoffice zu bekommen, sollen die Kleinsten immer länger außer Haus sein. Es gebe zwar wichtige und weitreichende persönliche, familiäre, wirtschaftliche oder auch politische Gründe für den Besuch und den Ausbau von Kindertageseinrichtungen, aber der empirische Beleg, dass diese Form der Kinderbetreuung per se besser sei als die elterliche Erziehung, lasse sich nicht führen. Eher sei das Gegenteil der Fall, schreiben Walter Dorsch, Kinder- und Jugendmediziner in München, und Klaus Zierer Erziehungswissenschaftler an der Universität Augsburg, in einem vielbeachteten Gastbeitrag.

