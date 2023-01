Das Beste lesen mit F+ : Fünf-Minuten-Weißbrot und beachtliche Pensionen

Liebe Leserin, lieber Leser, es ist Wochenende. Deshalb sei der Hinweis darauf erlaubt, dass wir uns in der F.A.Z. für Sie auch sehr um das Thema Kochen und Essen bemühen. Sie finden bei uns nicht nur Restaurantkritiken, die oft auf große Resonanz stoßen, wie im Fall des jüngsten Textes von Peter Badenhop, sondern immer wieder auch Rezepte, so zum Beispiel regelmäßig solche, die von der Kollegin Katrin Hummel klug ausgewählt werden. Ihr neuester Vorschlag ist ein Brot mit Luftblasen wie aus dem Holzofen. Das Ganze gelingt in fünf Minuten und ohne zu kneten: „Seit ich dieses Rezept ausprobiert habe, halte ich mich an diese Methode, bei der man den Teig nicht kneten muss“, schreibt Hummel.

Bei genauerer Betrachtung sind die fünf Minuten zwar etwas geschummelt, denn berücksichtigen muss man auch noch die Ruhezeit für den Teig und das Backen selbst. Und doch ist das alles nicht nur etwas für passionierte Brotbäcker, sondern auch für Neueinsteiger. Und so geht es los: Die Hefe im Wasser anrühren, Salz und Zucker zufügen. Rühren, bis die Hefe sich vollständig aufgelöst hat. Mehl zufügen, Teig zusammenrühren. Abwägen, wie viel Mehl hinein soll. Der Teig sollte feucht, aber nicht flüssig sein. Schüssel mit Tuch abdecken und Teig (über Nacht) mindestens 12 Stunden bei Zimmertemperatur gehen lassen. Fortsetzung folgt im Ofen – das ganze Rezept finden Sie hier. Viel Spaß beim Ausprobieren.

Wenig Spaß hatte der Kollege Badenhop hingegen auf seinem jüngsten kulinarischen Ausflug, der ihn auf die Burg Schwarzenstein im Rheingau geführt hat. Dort sind die Ansprüche hoch. Aber in der Gourmet-Brasserie „Müllers auf der Burg“ scheint manches aus den Fugen geraten zu sein. Der aus dem Fernsehen bekannte Koch Nelson Müller hat dort im Sommer 2020 einen Ableger seiner Brasserie „Müllers auf der Rü“ eröffnet, die er in Essen zusätzlich zu seinem mit einem Stern ausgezeichneten Restaurant „Schote“ betreibt.

In dem gläsernen Pavillonanbau des luxuriösen Hotels hatte zuvor Nils Henkel mit seinem Gourmetrestaurant zwei Michelin-Sterne erkocht, noch im ersten Corona-Lockdown aber war ihm von den Hotelbetreibern gekündigt worden. Müller sollte mit seinem etwas einfacheren, aber dennoch anspruchsvollen Brasserie-Konzept einen Neustart ermöglichen. Nun, Sie ahnen es schon, das Ganze wurde zu einem enttäuschenden Abend, und zwar auf ganzer Linie beinahe aller Bestellungen. Vielleicht sollte Müller auch selbst wieder genauer schauen, was auf der Burg passiert.

Wissen war nie wertvoller Lesen Sie jetzt F+ 30 Tage kostenlos und erhalten Sie Zugriff auf alle Artikel auf FAZ.NET. JETZT F+ LESEN

Möglicherweise sagen Sie sich jetzt, der Mann könne dort machen, was er wolle, für Ihr Budget sei das sowieso nichts. Volker Looman, unser Finanzfachmann, würde in vielen Fällen widersprechen. Denn er stellt immer wieder fest, dass zu wenig darüber nachgedacht wird, wie hoch der längst angesammelte Kapitalwert gesetzlicher Renten und vor allem Pensionen ist. Seine Beispielrechnungen in seinem jüngsten Stück öffnen die Augen. Vor dem Hintergrund der Sicherheit und des Werts der Pensionszusagen könnten vor allem Beamte bei der Geldanlage risikofreudiger werden, findet er. Und für ein gutes Essen reicht es sowieso.

Mehr zum Thema 1/

Vielen Dank für Ihr Interesse an unseren digitalen Angeboten, wenn Sie ein F+ Abo und Fragen dazu haben, schreiben Sie mir gerne: c.knop@faz.de.

Viele Grüße

Ihr Carsten Knop

Herausgeber

Frankfurter Allgemeine Zeitung