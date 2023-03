Liebe Leserin, lieber Leser, „Gesund und fit" sein und bleiben – wie geht das und worauf kommt es dabei an? Auf einer neuen F.A.Z.-Themenseite gehen wir dieser Frage nach. Es geht um den richtigen Sport zur richtigen Zeit. Oder darum, was das Fasten bringt, welche Ernährung angemessen ist, wie wir uns motivieren. Erzählt wird alles aus der Sicht von Menschen, die keine Hochleistungssportler sind, sondern oft vielleicht nur wenig Zeit übrig haben und diese gut nutzen möchten. Den Auftakt hat Peter-Philipp Schmitt mit einer Übersicht gemacht: Er beschreibt, wie viel Sport wir im Durchschnitt treiben, wie gesund wir uns danach fühlen, wie übergewichtig wir sind – und wie sich all das über die zurückliegenden Jahre verändert hat.

Auch Google-Suchanfragen sind stets ein guter Indikator für Themen, die Menschen aktuell interessieren. Finanzthemen sind zwar immer hochinteressant, derzeit scheinen sie aber besonders zu packen. Aktuelle Statistiken für den amerikanischen Markt zeigen „Is my money safe“ und „Why banks fail“ ganz oben bei den Google-Anfragen. Den Fragen „Ist mein Geld sicher?“ und „Warum scheitern Banken?“ sind für Sie deshalb Daniel Mohr und Archibald Preuschat aus der Wirtschaftsredaktion nachgegangen. Eine ihrer Thesen: Wer angesichts des bewölkteren Kapitalmarkthimmels um sein Geld fürchtet, der sollte sich ein paar Dinge in Erinnerung rufen. Keine Notenbank und keine Regierung haben ein Interesse daran, dass die Einlagen der Sparer auf Giro- und Tagesgeldkonten in den Abgrund einer Bankenkrise gerissen werden. Denn das hieße Bank Run allerorten und unkontrolliertes Chaos. Und: Wer in einen Sparplan in börsengehandelten Indexfonds (ETFs) einzahlt, dem muss nicht bange werden. Solche Sparpläne sollten auf Jahre und Jahrzehnte angelegt sein, und zwischenzeitliche Kursrücksetzer können als günstigere Kaufkurse begriffen werden. In dem Stück stecken noch einige weitere Tipps.

Die Grüne Soße ist ein Frankfurter Traditionsgericht. Aber muss es Schmand oder darf es auch Joghurt sein? Die Kräuter wiegen oder in der Maschine schreddern? Darf Dill dazu, Senf hinein? Und was ist mit Eiern? Über die beste Zubereitung einer Grünen Soße kann man engagiert diskutieren; das vergleichsweise unterkomplexe Gericht kann einiges an Gesprächsstoff generieren, umso mehr, wenn man dazu vorher etwas gelesen hat. Jacqueline Vogt hat das getan: Ein kleines Buch über die Grüne Soße hat vor rund zehn Jahren die Autorin Ingrid Schick geschrieben. Das Buch, damals im Cocon-Verlag in Hanau erschienen, kann man online noch kaufen, dieser Tage ist aber auch eine vollständig überarbeitete Neuauflage im Frankfurter Societäts-Verlag herausgekommen. Es ist eine Mischung aus Kräuterkunde und Anleitungen zum Nachmachen, gewürzt mit deutlich zu schmeckendem, aber nicht aufdringlichem Lokalpatriotismus. Manchmal sind es ja nicht nur für Frankfurter und solche, die es waren oder einmal werden wollen, die kleinen Dinge, die eine besondere Freude machen. Daher erlaube ich mir heute diesen kulinarischen Hinweis.

Übrigens veranstalten wir am kommenden Mittwoch, 29. März um 19 Uhr, wieder einen Filmabend für unsere Abonnentinnen und Abonnenten: Diesmal gibt es den Film „Paddington“ zu sehen. Alle Informationen dazu finden Sie hier. Im Anschluss an die Vorführung diskutieren Dietmar Dath und Maria Wiesner aus der Redaktion mit dem Publikum und miteinander.

