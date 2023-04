Liebe Leserin, lieber Leser, wenn das erste Kind geboren wird, steht die Welt erst mal Kopf. Es ist aber auch der Moment, in dem aller Emanzipation zum Trotz viele Paare in alte Rollenbilder verfallen: In der Regel sind es die Frauen, die mit dem Kind zu Hause bleiben, bis dieses in eine Betreuungseinrichtung geht, daran ändert auch der wachsende Anteil junger Väter nichts, die sich dafür entscheiden, für einige Monate in Elternzeit zu gehen. Mütter argumentieren häufig so: „Ob ich Teilzeit arbeiten gehe und den Großteil meines Gehalts für Kinderbetreuung ausgebe oder ob ich gleich zu Hause bleibe und mein Kind selbst betreue, ist doch egal.“ Welch gravierende Folgen bis zu drei Jahre Elternzeit auf die eigene Altersvorsorge haben, darüber hat Madeleine Brühl in dieser Woche ausführlich geschrieben. Und auch ein Rechenbeispiel mit dem fiktiven Paar namens Maria und Martin durchgespielt, die beide so viel verdienen wie der deutsche Durchschnitt. Fazit des lesenswerten Exempels: Bei drei Jahren Elternzeit fehlen Maria im Ruhestand ganze 69.000 Euro.

Von jungen Müttern zu reiferen Männern: Wer heute fünfzig, sechzig, siebzig ist, fühlt sich nicht nur körperlich, mental und intellektuell zehn bis fünfzehn Jahre jünger, als es die Väter oder gar die Großväter im gleichen Alter waren – er ist es tatsächlich. Das liege an der besseren Ernährung, der besseren Medizin, mehr Bewegung, längeren Ferien und weniger schwerer körper­licher Arbeit, was alles dem Verschleiß entgegenwirke, schreibt Claudius Seidl in seinem vielgelesenen Beitrag über „Männer in der Jugendfalle“. Wie genau diese Falle aussieht? Eigenschaften, die dem Alter zugeschrieben werden, wie Erfahrung, Besonnenheit, Traditionsbewusstsein und eine gewisse Skepsis gegenüber der allerneuesten Mode, scheinen kaum mehr nachgefragt. „Wogegen Neugier, Risikofreude und eine gewisse revolutionäre Ungeduld, die eigentlich Kennzeichen der Jugend sind, auch nach dem vierzigsten Geburtstag demonstriert, perfektioniert und bewahrt werden sollen: weil so, nämlich disruptiv und im permanenten Wandel, die Welt eben sei, in der man sich behaupten müsse“, schreibt Seidl. Der Mann sei dadurch „verdammt zur Jugendlichkeit“. Warum der Begriff des Jungseins nichts mehr wert ist, wenn alle es sind und was das alles mit „Fridays for Future“ zu tun hat, können Sie hier nachlesen.

Hauseigentümer werden sich angesichts des angekündigten Endes für Öl- und Gasheizungen im kommenden Jahr womöglich fragen, ob es sich jetzt noch lohnt, einen neuen Kessel einzubauen. Die Antwort lautet: Es kommt darauf an. Man könne aber zumindest versuchen, das Ganze ein wenig durchzukalkulieren, empfiehlt Dennis Kremer in seinem Text zu diesem Themenkomplex: „Wer nur auf die aktuellen Kosten schaut, könnte versucht sein, weiterhin auf die Gasheizung zu vertrauen. Der Einbau einer Wärmepumpe ist derzeit im Mittel rund drei- bis fünfmal so teuer wie der einer Gasheizung“, rechnet Kremer vor. Wie viel Zeit für die Umbauten noch bleibt, ob man derzeit überhaupt noch an Handwerker kommt und ob alles noch ganz anders kommen kann als gedacht, auch das erfährt man in diesem Artikel.

