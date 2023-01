Das Beste lesen mit F+ : Gefragte Wärmepumpen und ein Testament mit Tücken

Liebe Leserin, lieber Leser, wenn derzeit von Heizungen die Rede ist, geht es um die Wärmepumpe. Es wird gerechnet und verglichen, vor allem mit den Kosten für eine Gasheizung, sowohl in der Anschaffung als auch im Betrieb. Deshalb waren dazu bei uns in den vergangenen Wochen und Monaten schon häufiger Berichte zu lesen, die zum Teil für spannende Diskussionen gesorgt haben. Die entscheidende Frage ist, welcher Effekt sich bei der Wärmepumpe stärker auf den eigenen Geldbeutel auswirkt: der negative durch den vergleichsweise teuren Strom in Deutschland oder der positive durch das Mitnutzen kostenloser Umgebungswärme? Das Vergleichsportal Verivox hat für unsere Sonntagszeitung die Betriebskosten von Gasheizung und Wärmepumpe verglichen. Das Ergebnis zeigt in einem Satz, wie kompliziert die Dinge sind: Mit Gaspreisbremse muss man zumindest im Altbau bei der Wärmepumpe mit höheren Energiekosten als bei der Gasheizung rechnen. Ohne die Preisbremse hat dagegen die Wärmepumpe klare Kostenvorteile. Zudem handelt es sich bei der Kalkulation um eine Momentaufnahme: Heizungen werden viele Jahre genutzt, und wie sich die Strom- und Gaspreise längerfristig relativ zueinander entwickeln, weiß heute niemand mit Bestimmtheit. Absehbar ist dagegen, dass der Staat die Heizkosten nicht dauerhaft flächendeckend subventionieren kann. Sie sehen schon, die Lektüre könnte sich lohnen, die Entscheidung wird möglicherweise aber nicht einfacher.

Vor einem Jahr stürzte Armin Laschet tief, und weil das nicht nur prominenten Politikern passiert, sondern vielen Menschen auch in ihrem ganz durchschnittlichen Alltag widerfährt, interessieren mich Gespräche über die Frage, wie man mit solchen Situationen umgegangen ist, immer. Jasper von Altenbockum und Eckart Lohse haben die Gelegenheit bekommen, eine solche Unterhaltung mit dem ehemaligen CDU-Parteichef und Kanzlerkandidaten zu führen. Nun spricht er über sein Scheitern, über Putins Krieg und Nordstream 2 und darüber, was er anders als Olaf Scholz machen würde.

Erst der Partner, dann die Kinder: Das Berliner Testament ist unter Ehepaaren weit verbreitet. Dabei hat es große Nachteile. Wenn der Erbrechtsanwalt Dietrich Ostertun mit Ehepaaren spricht, bekommt er immer wieder das Gleiche zu hören: „Wir haben Angst, dass das Geld nicht reicht, wenn einer von uns stirbt.“ Dann diskutieren sie über das „Berliner Testament“, das das verhindern soll. Es ist die beliebteste Form eines Testaments. Denn es macht den überlebenden Partner zum Alleinerben, die Kinder oder andere Angehörige kommen erst ans Erbe, wenn auch der stirbt. So bleibt der größtmögliche Teil des Vermögens erst einmal beim überlebenden Partner. „Doch was den meisten nicht klar ist: Das Berliner Testament steckt voller Tücken, die es zu beachten gilt“, warnt Ostertun. „Viele sind später überrascht und können oft nichts mehr ändern.“

Kräftiger Ärger ist dann programmiert. Zum Beispiel ist wenigen klar, dass die Vereinbarungen nach Tod des einen Partners vom anderen nicht geändert werden können, wenn keine entsprechende Änderungsklausel abgeschlossen wurde. Das kann zum Problem werden, wenn sich etwa ein Kind zum Schlechten entwickelt und mit weniger bedacht werden soll. Oder wenn der überlebende Partner neu heiratet und den neuen Partner ebenfalls im Todesfall berücksichtigen will. Zudem: Wird der Ehepartner zum Alleinerben, muss er auch allein die Erbschaftsteuer darauf zahlen. Die Freibeträge der Kinder, die immerhin jeweils 400 000 Euro ausmachen, bleiben ungenutzt. Bei Vermögen von mehr als einer Million Euro, die mit einem Haus schnell erreicht sind, kann das zum Problem werden. Es gibt noch weitere Punkte – und Lösungen. Dyrk Scherff hat sie recherchiert und aufgeschrieben.

Wenn Sie ein F+ Abo und Fragen dazu haben, schreiben Sie mir gerne: c.knop@faz.de.

Viele Grüße

Ihr Carsten Knop

Herausgeber

Frankfurter Allgemeine Zeitung