Liebe Leserin, lieber Leser, wer Immobilien erbt, muss immer öfter Erbschaftsteuer zahlen. Obendrauf können Ausgaben für Sanierung oder Heizungswechsel kommen. Doch wer rechtzeitig plant, kann die Kosten eines Erbes begrenzen. Und Barbara Brandstetter hilft Ihnen mit ihrem Text dabei: Denn anders als noch vor etlichen Jahrzehnten lässt sich das Familienheim je nach Lage und Familienkonstellation nicht mehr einfach steuerfrei erben. Grund dafür sind die stark gestiegenen Immobilienpreise und die seit Jahresbeginn reformierte Bewertung von Immobilien. Während die Freibeträge bei Erbschaften und Schenkungen seit Januar 2009 unverändert geblieben sind, haben sich die Preise für Immobilien in dieser Zeitspanne in vielen Gegenden mehr als verdoppelt. Daher wird inzwischen häufig Erbschaft- oder Schenkungsteuer fällig. Eine mögliche Erbschaft- oder Schenkungsteuer lässt sich mit langfristiger Planung aber deutlich minimieren oder gar komplett ausschließen. Dabei geht es nicht nur um das schöne Wort Nießbrauch, sondern auch um Sanierungen, das richtige Timing und anderes mehr.

Wie lerne ich Klimmzüge? Die Antwort auf diese Frage hat in dieser Woche überraschend viele von Ihnen interessiert: Denn einen Klimmzug zu beherrschen, das macht nicht nur im Fitnessstudio eine gute Figur. Stefanie Sippel hat die besten Übungen auch für Anfänger zusammengetragen. So viel schon jetzt: Wichtig ist die armbeugende Muskulatur und vor allem der breite Rückenmuskel Latissimus. Alles klar? Na dann, viel Spaß beim Training!

Viel beachtet wurde auch Christan Geyers Kommentar zu Richard David Prechts Bemerkungen über Außenministerin Annalena Baerbock (Die Grünen), die schon vor einiger Zeit im Podcast „Lanz & Precht“ fielen. Sätze wie dieser waren dort zu hören: „Da ist diese gerade mal etwas über 40-jährige junge Frau, die in ihrem Leben noch nichts geleistet hat, ja?“ Wer mit den Chinesen rede, müsse eine „Lebensleistung“ vorzeigen können, Baerbock habe in dieser Hinsicht „nichts zu bieten“. Was immer sonst diese Rede verrate – sie sei krass unphilosophisch, findet Geyer. Hier würden Begriffe wie eine an Öffentlichkeit gebundene Lebensleistung einfach übernommen (als gebe es kein Leisten im Privaten), um sie einer Amtsträgerin um die Ohren zu schlagen, der man zumindest ihr Alter zum Vorwurf mache (Lebensleistung zähle hier offenbar nur im hundertjährigen Kissinger-Format). Prechts Vorstellungen von gebotener „fachlicher Qualifikation“ im Ministeramt zeigten: Der Mann habe keinen blassen Schimmer.

