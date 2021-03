Das Beste lesen mit F+ : Was Harry und Meghan im Interview eigentlich gesagt haben

Liebe Leserin, lieber Leser, unser Zahlen lügen nicht, in dieser Woche gab es tatsächlich nur ein Thema, das von Ihnen so richtig gut gelesen worden ist: Die Berichte über Prinz Harry und Meghan Markle. Aber was hat das Paar im Interview mit Oprah Winfrey eigentlich erzählt? Manches erinnert an Edward VIII. und seine amerikanische Frau Wallis Simpson vor fünfzig Jahren. Doch Gina Thomas, unsere Feuilletonkorrespondentin mit Sitz in London, erinnert sich noch an viel mehr: Marie-Antoinette sehnte sich nach dem einfachen Leben, oder dem, was sie darunter verstand, wenn sie vor dem höfischen Protokoll in ihr „Hameau de la Reine“ flüchtete, ihrem künstlichen normannischen Bauernhof im Schlosspark von Versailles, und zwischen freilaufenden Hühnern überkandidelte Schäferspiele in der pastoralen Idylle spielte. So ähnlich muten die in das Interview mit Oprah Winfrey eingeblendeten Szenen im Hühnerstall auf dem Anwesen von Prinz Harry und Meghan Markle an. Thomas’ Urteil über den Auftritt fällt kritisch aus: „Bezeichnenderweise scheint sie nur die Disney-Fassung mit dem Happy-End zu kennen. Das Märchen von Hans Christian Andersen ist weitaus düsterer. Gleichwohl hat sich Meghan Markle als Meistererzählerin erwiesen.“

Und das ist ein wertvolles Talent, wie Christoph Schäfer aus unserer Wirtschaftsredaktion recherchiert hat. „Als Gastredner werden die beiden vor dem Interview schätzungsweise 200.000 bis 300.000 Euro pro Auftritt verdient haben. Jetzt können sie sicher 500.000 bis eine Million pro Auftritt verlangen. Hinzu kommen die Deals mit Disney und Netflix. Wenn alles gut läuft, können die beiden im Jahr 500 Millionen Euro verdienen“, hat Thomas Kleinrahm, Head of Celebrity Relations bei der Kommunikationsagentur Fischer-Appelt, im Gespräch mit Schäfer hochgerechnet. Er vermittelt unter anderem Auftritte von Model-Legende Claudia Schiffer und Schauspieler David Hasselhoff.

Vor allem für das ältere, konservative England hat Meghan mit ihrem Interview in Amerika aber eine Grenze überschritten. Der „gemeine, destruktive und eigennützige Unsinn“, den sie in dem Gespräch mit Winfrey von sich gegeben habe, sei nichts anderes als ein „infamer Verrat an der Queen“, kochte Piers Morgan, der in seiner täglichen Frühstücksshow „Good Morning Britain“ höchste Einschaltquoten erzielt. Beifall erhielt Meghan hingegen von Gegnern der Monarchie, die ihr negatives Bild der Windsors bestätigt sehen, und von Aktivisten, die an einen systemischen Rassismus in England glauben. Jochen Buchsteiner, unser politischer Korrespondent in London, hat genauer hingeschaut, welches Team hier gepunktet hat.