Liebe Leserin, lieber Leser, Friedrich „Fritz“ Indra konstruierte als junger Ingenieur in den Siebzigerjahren für Alpina den ersten Serien-Ottomotor mit Turboaufladung. Sein weiterer Berufsweg führte ihn über Audi in die Vorentwicklung von Opel. Von 1997 bis zu seiner Pensionierung im Jahr 2005 trug er die Verantwortung für die Antriebs-Vorentwicklung von General Motors. Holger Appel und Johannes Winterhagen aus unserer Technik-und-Motor-Redaktion haben mit ihm ein beachtetes und stark diskutiertes Gespräch über die Zukunft von Elektroautos geführt. Für Sie als F+ Kunden ist das Interview ebenso lesenswert wie die Lesermeinungen dazu. Für die einen ist der Gesprächspartner zu alt, was man als Argument nicht gelten lassen sollte, für die anderen werden wahre Worte ausgesprochen. Und es gibt noch ganz viel dazwischen.

Worum es geht? Am Elektroauto lässt Friedrich Indra kein gutes Haar, es schütze das Klima nicht. Der 82 Jahre alte Motorenexperte setzt stattdessen auf weiterentwickelte Verbrenner und synthetische Kraftstoffe. Warum? „Der CO₂-Rucksack aus der Batterieherstellung ist riesig. Den haben wir elegant nach China ausgelagert. Dort kommt ein Großteil der Batterien her, sie werden mit dreckigem Kohlestrom produziert. Werden diese Batterien dann in ein europäisches Auto eingebaut, sagt die Regierung, das sei ein sauberer Antrieb. Außerdem braucht das Elektroauto natürlich Strom, dadurch steigt der Stromverbrauch. Es gibt sauberen Strom, aber der wird bereits komplett verbraucht.“ Wenig erstaunlich hat deshalb ein weiteres Stück aus dieser Woche mit sauberer Energie zu tun. Volker Looman erklärt, wie man mit einer Solaranlage auf dem Dach Geld verdienen kann – und wie nicht.

Gerhard Schröder hat nach seiner Kanzlerschaft weiterhin die Russlandpolitik der Bundesrepublik mitbestimmt. Der Schlüssel dazu waren seine Netzwerke in Politik und Wirtschaft sowie der SPD-Mythos Entspannungspolitik. Darüber haben Reinhard Binger und Markus Wehner aus unserer politischen Redaktion ein Buch geschrieben: „Die Moskau-Connection. Das Schröder-Netzwerk und Deutschlands Weg in die Abhängigkeit“. Wir haben einen langen Vorabdruck für Sie, hier ein Auszug: „Auffällig in Schröders Netzwerk ist die hohe Zahl der Wechselbeziehungen, die finanziell unterlegt sind. Innerhalb dieses Netzes könnte man so vielfältige Ketten beschreiben. Heino Wiese fädelt den Einstieg des Oligarchen Alexej Mordaschow bei der vom sozialdemokratischen Manager Michael Frenzel geführten TUI ein, die wiederum die Arena des Bauunternehmers Günter Papenburg sponsert; Papenburg hält Anteile an dem Stahlunternehmen Salzgitter AG, das Schröder einst als Ministerpräsident mit Staatsgeldern Frenzels TUI-Vorläufer Preussag abkaufte und das später Röhren für das von Schröder beaufsichtigte Unternehmen Nord Stream 2 sowie andere Pipeline-Projekte des Kremls liefert, dessen Honorarkonsul in Hannover wiederum Heino Wiese ist. Und alle genannten Personen treffen sich zeitweilig in der gemeinsamen G-6-Loge bei Hannover 96. Blickt man auf die strukturellen Merkmale des Schröder-Netzes, so fällt die weitgehende Abwesenheit von Frauen auf. Schröders Umfeld trägt männerbündische Züge. Es besteht vorwiegend aus erfolgreichen und wohlhabenden Herren, die meist über ein ausgeprägtes Selbstbewusstsein verfügen. Weniger ausgeprägt sind Schamgefühle. Drückerkolonnen und Kontakte zu kriminellen Rockern gelten ebenso wenig als Zugangshindernis wie ausgeprägte Kontakte nach Iran, nach China oder nach Russland. Man trinkt miteinander. Man hilft einander.“

Kommen wir zu den normalen Menschen und ihrem Alltag. Mancher brave Kunde entwickelt in diesen Tagen eine besondere Aufmerksamkeit beim Besuch in seinem Supermarkt. Bei jedem Besuch gilt der erste Blick der Frage: Was haben die jetzt schon wieder drastisch verteuert? Käse im Stück? Den besonders beliebten Wein? Das schon verzehrfertig klein geschnittene Frischobst? Christian Siedenbiedel, Redakteur in der Wirtschaft, hat sich die Inflationszahlen, die in diesem Zusammenhang relevant sind, genauer angeschaut und weiß: Zu den wenigen Dingen, die zuletzt billiger geworden sind, gehörte Butter. Hier ging der Preis im Februar im Vergleich zum Januar um 14,2 Prozent zurück. Auch Speiseöle, die zu Beginn des Ukrainekriegs deutlich teurer geworden waren, weil viele von dort kamen, wurden wieder billiger – gegenüber dem Januar um 7,2 Prozent. Beinahe alle anderen Produkte im Regal aber werden teurer. Die Folge: Die Menschen greifen verstärkt zu den Eigenmarken des Handels.

