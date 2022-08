Das Beste lesen mit F+ : Wahnsinnige Transfers und das Deutschland-Problem

Liebe Leserin, lieber Leser, von diesem Wochenende an wird in der Bundesliga wieder die Deutsche Meisterschaft im Fußball der Männer ausgespielt. Ob der Titel (wie gefühlt immer) an die Bayern geht? Oder schafft es ein anderer Verein, sich dazwischen zu mogeln und den Münchner Titelreigen (kurz) zu unterbrechen? Wenn, dann hätte dies auch mit den richtigen Verstärkungen der jeweiligen Mannschaft zu tun, also einer guten Hand auf dem Transfermarkt. In der fußballlosen Zeit des Sommers sind die Gerüchte im Transfergeschäft die wesentliche Nachrichtenquelle für alle, die von Informationen rund um die Sportart leben, oder von dem, was sie für Informationen halten. Zeit also, sich diese Welt voller Gurus und Verschwörungstheoretiker anzuschauen. Wir waren ein paar Tage zu Besuch im Transfer-Wahnsinn von Sky & Co.: Ob da in München wohl gerade der Spieler Mané aus dem Auto ausgestiegen ist? Nein! Aber angekommen ist er schon; der Ball rollt, wenigstens im Fußball bewegt sich wieder etwas.

Ansonsten kommen die Deutschen in diesem Sommer nicht vom Fleck. Den Flughäfen fehlt das Personal, der Bahn mangelt es an Schienen und Zügen, und über die Autobahnbrücken in Deutschland muss man gar nicht mehr reden, davon sind sowieso zu viele gesperrt. Deutschland als Ganzes kommt auch kaum voran. Das Land fällt sogar zurück. Mit jeder Krise ein bisschen mehr. Patrick Bernau sucht nach den Gründen dafür. Seine These: Deutschland habe sich das Leben in seinen guten Jahren selbst kompliziert gemacht. Jetzt müssten die Abläufe dringend vereinfacht werden.

Durch den Besuch der amerikanischen Politikerin Nancy Pelosi in Taiwan ist das Augenmerk, das die westliche Welt auf das Verhalten Chinas richtet, abermals größer geworden. Kollegen unserer Wirtschaftsredaktion haben sich angeschaut, wie China, das seit Jahren erhebliche Summen in Entwicklungs- und Schwellenländern verteilt, mit Schuldnern umgeht, die nicht mehr zahlen können. In Sri Lanka und Sambia ist das der Fall. Die Reaktion aus Peking ist für die Länder unerfreulich. Sri Lanka bedankte sich vor ein paar Tagen für eine „Nothilfe“, die zuvor in der Hauptstadt Colombo eingetroffen war. Keine Säcke mit Geld, sondern eintausend Tonnen Reis. Das allein hilft in der Not gewiss nicht.

