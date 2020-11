Das Beste lesen mit F+ : Vorsicht vor Abfindungen, Hilfe für Perfektionisten

Liebe Leserin, lieber Leser, es ist eine Zeit, in der Arbeitnehmern gerne Abfindungen angeboten werden, damit Unternehmen inmitten der Corona-Pandemie ihre Kosten im Griff behalten. Flattern solche Angebote auf den Tisch, ist Obacht geboten, warnt unser Finanzfachmann Volker Looman – und er erklärt F+Lesern auch, warum: Ein geschiedener Ingenieur ist 56 Jahre jung und seit 15 Jahren in der schwäbischen Autoindustrie tätig. Er verdient 10.000 Euro im Monat, was nicht ganz schlecht ist, wie es im Südwesten dieser Republik heißt, doch nun hat sich das Gewitter entladen, das seit Monaten über der Firma hing. Der Vorstand des Unternehmens hat beschlossen, die Belegschaft um 10 Prozent abzubauen, und der Sozialplan nebst den Abfindungen liegt auf dem Tisch. Die Rechnung des Arbeitgebers ist einfach. Er multipliziert – in Anlehnung an Paragraph 1a des Kündigungsschutzgesetzes – den halben Bruttolohn des Ingenieurs mit der Dauer der Betriebszugehörigkeit, so dass eine Abfindung von brutto 75.000 Euro herauskommt. Klingt gut? Looman holt den Taschenrechner raus und kommt zu einem Ergebnis: Der Ingenieur muss die Abfindung nur durch 132 Monate teilen, um in aller Deutlichkeit zu sehen, dass mit einer „Rente“ von 316 Euro pro Monat kein Blumentopf zu gewinnen ist. Was daraus folgt? Lesen Sie selbst. Machen Sie sich besser unentbehrlich oder fangen Sie an, kräftig zu sparen.

Das ist übrigens etwas anderes, als an der Börse einen Glückstreffer zu landen, zum Beispiel mit der Aktie der deutschen Impfstoff-Hoffnung Biontech, deren Kurs in dieser Woche kräftig zugelegt hat. Ilka Kopplin hat mit Biontech-Chef Ugur Sahin darüber gesprochen, wie das Zulassungsverfahren des möglichen Corona-Impfstoffs ablaufen wird und wann die ersten Dosen zu erwarten sind. Auch zu den Tweets von Donald Trump hat er eine Meinung.

FAZ.NET komplett Sichern Sie sich alle aktuellen Informationen und Hintergründe zur Präsidentenwahl Jetzt F+ für nur 1€/Woche lesen

Katrin Hummel, Redakteurin im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, hat sich mit der Frage befasst, wie man Perfektionismus therapieren kann. Wohl jeder kennt jemanden, der perfektionistisch ist. Oder ist es sogar selbst – und ist stolz darauf. Man kann das so sehen. Solange man seinen Perfektionismus im Griff hat, das heißt, sich nicht von ihm überrollen lässt. Dann setzt man sich realistische Ziele, und die zu erreichen ist, sofern man sich über seinen Erfolg auch freuen kann, schön. Anders sieht es aus, wenn man vor lauter Perfektionismus seinen eigenen Erwartungen und denen, von denen man denkt, dass andere sie an einen haben, nicht gerecht wird. Dann hat man ständig das Gefühl, nicht zu genügen. „Extrem perfektionistische Menschen haben oft ein schlechtes Selbstwertgefühl“, sagt Jutta Stahl, Professorin für Differentielle Psychologie und Psychologische Diagnostik an der Universität Köln.