Das Beste lesen mit F+ : Verzichtbare Genossen und betagte Männer

Liebe Leserin, lieber Leser, für jemanden, der in der SPD-Hochburg Dortmund aufgewachsen ist, sind Analysen des Instituts für Demoskopie Allensbach zum Zustand dieser Partei immer wieder ein Lehrstück dafür, was passiert, wenn man vergisst, wofür man steht. Im Ruhrgebiet hatte die Partei ihren Wählern stets das Versprechen auf eine bessere Zukunft gegeben – und dieses auf ihre Weise auch eingelöst. Doch nicht nur in der Herzkammer der Sozialdemokratie ist die SPD mit der Aufgabe dieses Geschäftsmodells in die politische Insolvenz gegangen: Nur zwölf Prozent der von Renate Köcher und ihrem Institut Befragten attestieren der Partei heute noch überzeugende Konzepte, die sicherstellen können, dass es den Menschen auf längere Sicht gut geht. Ganze acht Prozent haben den Eindruck, dass die Partei vorausdenkt, Politik für die Zukunft konzipiert und macht. Eine optimistische Ausstrahlung verbinden heute knapp sechs Prozent mit der SPD. Nicht zu fassen, aber leider wahr. Das Ergebnis im Hier und Jetzt: Die Zweitstimmenwahlabsichten zugunsten der SPD stagnieren bei 14 Prozent. Ihr Potential ist größer, aber dennoch auf dem niedrigsten Stand der vergangenen Jahrzehnte. Die vollständige Analyse findet der SPD-Parteivorstand, aber nicht nur der, hier.

Kommen wir zu einer Zielgruppe, die andere Sorgen hat: Was ist schlimmer – ein altes Haus oder ein betagter Mann? Hinter der Frage steckt – wie bei unserem Autor Volker Looman üblich – eine wahre Geschichte. Die Protagonistin der Geschichte ist eine 70 Jahre junge Hausbesitzerwitwe aus dem Süddeutschen. Sie war mit einem Mann verheiratet, der 15 Jahre älter war und vor drei Jahren gestorben ist. Die Ehe war für beide Parteien kein Honigschlecken, doch die Sache hat sich für die Dame wenigstens in finanzieller Hinsicht gelohnt. Die Witwe ist über Nacht in die Liga der doppelten Millionäre aufgestiegen, und das sollte Anlass genug sein, sich über die Zukunft keine Sorgen zu machen. Das ist aber in der Regel nicht der Fall. Die Knackpunkte der Geschichte sind das Testament und die Erbschaftsteuer. Der Mann war zu Lebzeiten nicht bereit, das Haus seiner Frau zu schenken. Er hätte die Möglichkeit gehabt, das Haus nach Paragraph 13 Absatz 4b ErbStG steuerfrei seiner Frau zu überlassen, und er hätte in einem Schenkungsvertrag ein lebenslanges Wohnrecht und die Rückgabe des Hauses bei Scheidung oder Tod der Frau vereinbaren können. Das hat er aber nicht gemacht, und Looman geht davon aus, dass Angst und Geiz die entscheidenden Hinderungsgründe waren. Soviel darf ich vor Ihrer vollständigen Lektüre des Stücks vorweg nehmen: Angst und Geiz sind keine guten Ratgeber.

Heute, am 31. Januar, wird Großbritannien die EU verlassen. Doch welche Auswirkungen hat das für Politik, Wirtschaft und Menschen, die künftig im Vereinigten Königreich reisen, einwandern oder studieren wollen? Philip Plickert, unser Wirtschaftskorrespondent mit Sitz in London, hat die Antworten zusammengefasst. Hier die Informationen, die die allermeisten Menschen interessieren dürfte: Zunächst ändert sich nichts für Touristen oder Immigranten. Während der Übergangszeit, bis Ende 2020, können EU-Bürger weiter einwandern und eine Arbeit aufnehmen. Die mehr als 3 Millionen EU-Bürger im Königreich, darunter etwa 300.000 Deutsche, behalten alle bisherigen Rechte. Danach wird Großbritannien die Freizügigkeit für Arbeitnehmer beenden. Wie genau die künftige Kontrolle und Steuerung der Immigration aussehen wird, ist noch nicht klar. Touristen, die bis zu 90 Tage bleiben wollen, brauchen kein Visum. EU-Arbeitnehmer werden Visa und Arbeitserlaubnis beantragen müssen.

