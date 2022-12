Das Beste lesen mit F+ : Fragen für Heiligabend und das Auto als Statussymbol

Liebe Leserin, lieber Leser, weil seine Texte bei Ihnen sehr beliebt sind, soll dieser weihnachtliche Newsletter mit einem Verweis auf den jüngsten Text unseres Finanzfachmanns Volker Looman beginnen. Dieses Mal geht es bei ihm um einen unglücklich verheirateten Mann mit viel Geld, der einige Entscheidungen, die er treffen müsste, schon viel zu lange vor sich herschiebt. Er fühlt sich von der Bank gegängelt. Die Erbengemeinschaft mit den Schwestern ist die Hölle. Und der Manager ist mit seinem Beruf unzufrieden, hat aber nicht den Mut, zu neuen Ufern aufzubrechen. Den konkreten Fall können Sie in Loomans Text nachlesen, wichtiger ist das Fazit. Looman regt an, über die Feiertage die eigene Aufgabe im Leben zu definieren und die Ängste und Bedenken zu überwinden, die es verhindern, dieser Bestimmung zu folgen: „Was halten Sie von dem Vorschlag, sich zwischen Weihnachten und Silvester mal Gedanken darüber zu machen, was Sie möchten, wer Sie sein wollen, wohin es Sie seit Jahren zieht? Bitte denken Sie dabei so wenig wie möglich an das liebe Geld. Es ist zwar schön, falls genügend Treibstoff im Tank liegt, doch wenn dieser knapp ist, dann ist die Gefahr groß, das neue Leben auf die lange Bank zu schieben.“ Wichtiger als Geld und Reichtum seien Mut und Zuversicht. Wie wahr.

Einen Neustart müssen manchmal auch ganze Unternehmen wagen. Varta zum Beispiel galt als Batteriehoffnung, doch nach Chaostagen ist der Aktienkurs des Herstellers dieser Zukunftstechnologie an der Börse eingebrochen. In seinem ersten Interview hat der neue Chef Markus Hackstein unserem Wirtschaftskorrespondenten Gustav Theile verraten, wie er Varta retten will. Und wir lernen, dass auch dort die Dinge kompliziert sind und Batterie nicht gleich Batterie ist: „Im Konsumentengeschäft ist die Menge intakt, aber unsere Kosten gestiegen. Dort sind unsere Verhandlungspartner die Supermärkte. Wir holen uns täglich neue Kopfwäschen, wenn wir verhandeln wollen. Bei Lithium-Ionen-Batterien ist das Geschäftsmodell ganz anders: Dort fertigen wir Batterien für Kopfhörer. Die Kopfhörer werden aber nicht ausreichend verkauft. Im Geschäftsbereich Varta Solutions haben wir kundenspezifische Batterien: Wenn sich der Staubsauger nicht verkauft, braucht man keine Batterien. Positiv sind die Heimspeicher für dezentrale Photovoltaik-Anlagen. Das Geschäft boomt.“ Aber die Energiekosten steigen, die Kosten für das Material auch. Keine einfache Lage. Ob Varta ein Fall für den Insolvenzverwalter wird? „Wir gehen nicht davon aus. Wir gehen davon aus, dass es Varta auch in 140 Jahren noch gibt.“

Früher war das Auto das Statussymbol schlechthin. In Zeiten von Klimakrise und Verkehrswende hat sich das geändert. Aber was, wenn es symbolisch für alles steht, was jemand erreicht hat? Elena Witzeck hat einen Ausflug mit einem Sportwagenfahrer unternommen und darüber ein lesenswertes Stück geschrieben, weil es beschreibt, nicht etwa wertet oder gar verurteilt. Recep heißt der Mann, der den Sportwagen fährt. Sein Auto spielt für ihn eine besondere Rolle. Es ist nicht einfach irgendein Fortbewegungsmittel für ihn. In einem schönen Auto zu sitzen, zu beschleunigen, dem Motor zuzuhören, das ist seine Welt, auch ein Zeichen, dass er es geschafft hat, dass er dazugehört. Das Auto war für viele Deutsche sehr lange ein Symbol für Wohlstand und Geschmacksfestigkeit – als noch niemand über die Klimakrise diskutierte, es keine Verkehrswende gab und im Autoquartett die PS-starken Modelle die beliebtesten waren. Die Leidenschaft für Autos ist in Deutschland ungebrochen, nie gab es mehr auf den Straßen, nie waren sie größer und stärker, aber gerade in den sogenannten bürgerlichen Schichten steht kaum mehr jemand öffentlich zu ihrem dicken SUV. Recep hat diese Probleme nicht, seine Autowelt ist noch in Ordnung.

