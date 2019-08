Das Beste lesen mit F+ : Verlust des Hauses und Hoffnung bei Reizdarm

Mit unserer Online-Flatrate F+ lesen Sie jeden Monat mehr als 500 exklusive Beiträge auf FAZ.NET, für nur 2,95 Euro in der Woche. So wie diese beliebtesten Artikel der Woche.

wenn Sie oder Ihre Eltern eine Immobilie besitzen, haben Sie darüber gewiss schon einmal nachgedacht: Was passiert im Alter? Was ist, wenn die Eltern zum Pflegefall werden? Droht dann der Verlust des Hauses? Die Antwort ist ja – und Hanno Mußler aus unserer Wirtschaftsredaktion hat in einem F+Stück, das sehr viele Leser interessiert hat, aufgeschrieben, wie man sich darauf vorbereiten und das Schlimmste verhindern kann. Dabei gilt die Faustregel: Durch Verschenken des Familienheimes lässt sich manches zum Positiven wenden. Denn alle zehn Jahre kann der Erbschaft- beziehungsweise Schenkungssteuerfreibetrag der Kinder von 400 000 Euro abermals genutzt werden. Und das hilft auch, um im Pflegefall den Zugriff des (Sozial-)Staats auf das Eigenheim zu verhindern. Mußler hat für sie rund um das Thema diverse Tipps parat, die viel Geld sparen können. Sie erfahren, wie sehr es auf das richtige Timing ankommt, und warum das Wort Nießbrauch manche Sorge lindern helfen kann.

Für diese Überleitung bitte ich um Verzeihung, aber Linderung erhoffen sich eben auch zahlreiche Patienten, die vom Reizdarmsyndrom betroffen sind – und für diejenigen, die wissen, wovon hier die Rede ist, kann eben auch dieses F+Stück eine echte Hilfe sein und die Lebensqualität verbessern. Offenbar sind unerkannte Lebensmittelallergien eine häufige Ursache, wie eine neue Studie von Forschern um Annette Fritscher-Ravens von der Abteilung für Experimentelle Endoskopie der Universität Kiel und Detlef Schuppan vom Institut für Translationale Immunologie der Universität Mainz zeigt. Es geht um bestimmte Nahrungsmittel und eine Ernährungsumstellung. Doch lesen Sie einfach selbst.

Noch ein Themenwechsel, hinein in ein anders, vollständig aus dem Alltag gegriffenes Stück: Ein Paar, zwei Karrieren. Plötzlich bekommt einer ein Top-Angebot. Was nun? Unsere Kollegin Ursula Kals hat dazu ein Gespräch über Aufstiege, Fernbeziehungen und die Rolle der Arbeitgeber geführt. Denn es ist schon lange nicht mehr so, dass ein Partner dem anderen hinterherzieht, wenn ihm oder ihr eine attraktive Stelle angeboten wird. Private Beziehung und die jeweiligen beruflichen Wünsche in Einklang zu bringen ist ein zentrales Kriterium der Karriereplanung dieser Paare. Unternehmen und Organisationen sind gut beraten, diese neuen Lebensmodelle zu akzeptieren.

