Das Beste lesen mit F+ : Unterschätztes Frankfurt, überschätzter Tesla

unsere Sonderausgabe mit dem Schwerpunkt Frankfurt und Rhein-Main hat in der vergangenen Woche sehr erfreute Reaktionen hervorgerufen. Nur aus dem nördlichen Schleswig-Holstein schrieb ein Leser, ob es sein könne, dass wir eine Werbeausgabe gemacht hätten, die das Stadtmarketing hätte bezahlen sollen. Ich widerspreche energisch, denn es wurde in dem Blatt wahrlich nicht nur gejubelt, – im Gegenteil. Und doch, Selbstbewusstsein und Stolz auf die Heimat der „Frankfurter“, wie die F.A.Z. am Kiosk ja auch gerne genannt wird, war schon dabei, das ist wahr. Insofern freuen wir uns sehr, dass Ihnen ein Stück aus der Ausgabe ganz besonders gut gefallen hat. So etwas stellt man im digitalen Zeitalter daran fest, wie häufig ein solcher Text gelesen wird – und wie viele Interessierte sogar dazu bereit sind, einen kleinen Obolus dafür zu bezahlen. Es ist ein Werk des Kollegen Simon Strauß aus dem Feuilleton. Er blickt darin auf Frankfurt, von Berlin aus. Von ihm erfahren Sie, warum man sich vielleicht gar in der Wahl der Hauptstadt vertan hat. Und was die Hessenmetropole dem weltberühmten Nordstern sonst noch voraus hat.

„Wer von seinem Geburtsort Berlin aus auf seine vorübergehende Wahlheimat Frankfurt schaut, der fühlt sich, als ob er an einen trotz der Entfernung vertrauten Onkel denkt: bei dem es immer angenehm ordentlich war und viel Gutes zu essen gab, der nie einen Streit vom Zaun brach, nie beleidigend wurde, jede Biegung im Lebenslauf gütig zur Kenntnis nahm und in Notfällen ruhig seine Hilfe anbot. Der viel Erfahrung hatte, aber nicht damit prahlte, der nicht angab, sich nicht zur Schau stellte, sondern im Gegenteil gern auch andere machen ließ und sich zurücknahm. Ein guter Ratgeber, ein stiller Begleiter, eine Koordinate, mit der man immer rechnen kann – das ist Frankfurt von Berlin aus gesehen.“

Mehr kann man dazu nicht sagen – wenden wir uns Themen zu, die ganz Deutschland erbauen. Baufachmann Dietmar Walberg zum Beispiel lehnt es ab, die energetischen Anforderungen an Gebäude immer höher zu schrauben. Christoph Schäfer aus unserer Wirtschaftsredaktion hat mit ihm ein Gespräch über unsinnige Vorgaben, fehlende Handwerker und platzende Hausträume geführt. Der springende Punkt: „Alles unter dem Effizienzhaus 70 ist unwirtschaftlich.“ Warum? „Es geht doch darum, wie viel Energie ein Mensch verbraucht, der in dem Gebäude wohnt. Und unterhalb des Effizienzhauses 70 ist der Effekt kaum noch messbar, wenn ich die energetischen Standards weiter erhöhe. Wer in einem Effizienzhaus 40 wohnt, wird in der Regel nicht entscheidend weniger Energie verbrauchen als jemand in einem Effizienzhaus 70.“ Interessant: Walberg spricht einen Gedanken aus, den wohl jeder einmal hatte, der sich in der jüngeren Zeit mit dem Thema eines Neubaus befasst hat.

Bleibt der Hinweis auf ein Stück des Kollegen Thomas Klemm über das Phänomen Tesla. Soll man so ein Auto kaufen? Oder lieber die Aktie? Beides vielleicht besser doch nicht? Direkt beantwortet Klemm diese Fragen natürlich nicht, aber wie er die Diskussionen rund um das Kultobjekt und seinen Schöpfer Elon Musk aufspießt, das ist schon ein Volltreffer. Zu Tesla gibt es in unserem Podcast-Angebot zudem gleich zwei taufrische Produktionen: Den Digitec-Podcast zu Elon Musk und den Finanzen-Podcast zur Aktie. Haben Sie Lust, die F.A.Z. auch einmal zu hören? Hier finden Sie alle unsere Podcasts in der Übersicht.

