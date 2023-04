„Zwanzig Minuten, die dein Leben verändern können“, „Mache DIESE Routine bei Schmerzen im ganzen Körper!“, „Diese vier lebensverändernden Übungen musst du testen“: So plakativ klingen die Ansätze der selbst ernannten „Schmerzspezialisten Nr. 1“, Liebscher und Bracht, die vor allem auf Youtube schnelle Linderung für körperliche Leiden versprechen. Die vom früheren Maschinenbaustudenten Roland Liebscher-Bracht und seiner Frau, der Ärztin Petra Bracht, aufgebaute Firma ist dank millionenfach angesehener Videos deutschlandweit bekannt, beschäftigt inzwischen rund 150 Mitarbeiter und erwirtschaftet Millionenumsätze.

Warum das Vorgehen des Ehepaares auf Kritik stößt, darüber hat Hinnerk Feldwisch-Drentrup aus dem Ressort „Natur und Wissenschaft“ in dieser Woche geschrieben, der Artikel war unter unseren F+ Abonnenten sehr beliebt und wurde vielfach kommentiert. So stören sich Verbraucherschützer an irreführender Werbung für 40 Euro teure Schaumstoffpolster als „Nackenretter“ oder „Knieretter“ sowie für Nahrungsergänzungsmittel. Ein weiterer Kritikpunkt sind fehlende wissenschaftliche Nachweise für die Aussagen der „Spezialisten“. Ein in dem Artikel zitierter Orthopäde nennt die Methode von Liebscher und Bracht „nicht ehrlich“ und sagt: „Das ist eher Verkauf als Behandlung.“

Bleiben wir in der Welt der Medizin. Rund 70.000 Männer pro Jahr erhalten in Deutschland die Diagnose Prostatakrebs. Und dann wird viel zu häufig übertherapiert. Für Prostatakarzinome, bei denen ein niedriges Risiko besteht, hat eine britische Studie untersucht, ob die Patienten besser operiert, bestrahlt oder aktiv überwacht werden sollen. Über die Ergebnisse hat Professor Peter Albers, Direktor der Klinik für Urologie am Uniklinikum Düsseldorf, im Interview mit Hildegard Kaulen gesprochen. Er sagt über die Patienten, die nur überwacht wurden: „Es war wirklich überraschend, zu sehen, dass die Patienten, bei denen die Krankheit nach zehn Jahren vorangeschritten war, nach 15 Jahren noch nicht an Prostatakrebs gestorben waren.“ Somit genüge offenbar diese harmlose Art der Überwachung, um das Überleben beim Niedrigrisiko-Prostatakarzinom zu sichern. Allerdings entwickele jeder zehnte aktiv überwachte Patient Metastasen. Beim Umgang mit Patienten mit einer Krebsdiagnose plädiert Professor Albers für „shared decision-making“ – eine gemeinsame Entscheidungsfindung –, die aus seiner Sicht fast nie stattfindet, „weil sie von den Kolleginnen und Kollegen als zu zeitaufwendig betrachtet wird“.

Wer heute jung ist, weiß: Die staatliche Rente allein wird später nicht reichen. Aber was sollten junge Menschen jetzt schon tun, um fürs Alter vorzusorgen? Sind Aktien und Anleihen eine gute Wahl, Immobilien – oder gar ein bisschen Krypto? Vier Kolleginnen und Kollegen aus der Finanz- und der Wirtschaftsredaktion haben gemeinsam für die „Frankfurter Allgemeine Quarterly“ eine umfassende Anleitung für künftige Anleger geschrieben. Darin wird unter anderem erklärt, warum es zur Sparer-Falle werden kann, das Geld auf dem Sparkonto liegen zu lassen, nur weil die Bank keine Negativzinsen mehr verlangt – und das Vermögen dann durch die Inflation schrumpft.

