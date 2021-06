Das Beste lesen mit F+ : Triathlon-Rätsel und Glaube an Ufos

Liebe Leserin, lieber Leser, die Stimmung der Menschen normalisiert sich ein wenig; wir erkennen das auch an den Themen, für die Sie sich in den vergangenen Tagen besonders interessiert haben. Corona landet auf den hinteren Plätzen, auch politische Nachrichten haben es derzeit eher schwer. In den Vordergrund drängt das andere Leben, Berichte über Menschliches, auch Abseitiges, wie zum Beispiel Ufos.

Da ist das Stück unseres Kollegen Michael Eder, der mit Triathlet Patrick Lange über den Ironman auf Hawaii im Jahr 2019 gesprochen hat. Denn das war der Tiefpunkt der sportlichen Karriere von Lange, ein Debakel, über das der Sportler lange nicht geredet hat. Jetzt aber hat er sich geöffnet: „Die Saison 2019 war von der schweren Krankheit meiner Mutter überschattet“, sagt Lange. „Ich habe versucht, das aus der Öffentlichkeit herauszuhalten, weil ich nicht wollte, dass es heißt, ich würde ihre Erkrankung als Ausrede für mich benutzen.“ Die Crux, sagt er, sei, dass sportliche Leistungen von außen so gut wie immer mit einem sterilen Blick beurteilt würden und persönliches Befinden keine Rolle spiele. „Natürlich kann man von außen nur sehen, was man auch sehen kann.“ Jetzt aber will Lange es noch einmal wissen, mit neuem Trainingsprogramm und nach einer überstandenen Corona-Infektion. Jüngst gewann Lange in Tulsa (Oklahoma) die nordamerikanische Ironman-Meisterschaft, die erste Langdistanz seit langem. Wieder war er in allen drei Disziplinen stark und offensiv unterwegs. Der Ironman Hawaii ist für den 9. Oktober terminiert.

Kommen wir zu den Ufos. Ja, Sie haben richtig gelesen. Barack Obama hat von Sichtungen von Flugobjekten gesprochen, von denen man nicht wisse, um was es sich handle. „Es ist wahr, und ich meine das im Ernst: Es gibt Aufnahmen und Nachweise über Objekte am Himmel, die wir noch nicht erklären können“, sagte der frühere Präsident dem Sender CBS. Ufologen und Militärangehörige, die nach Begegnungen mit den rätselhaften Phänomenen lange belächelt wurden, warten jetzt auf einen Bericht der amerikanischen Nachrichtendienste. Wir haben einmal zusammengestellt, über welche Sichtungen in den vergangenen Tagen offiziell berichtet worden ist. Zur Unterhaltung dient das alles auf jeden Fall. Sehenswert ist allerdings auch die Reaktion von Präsident Joe Biden auf eine Frage zu dem Thema: Auf einer Pressekonferenz vor einigen Tagen verließ der Präsident fast fluchtartig das Podium, als ein Journalist ihn auf unidentifizierte Flugobjekte und Obamas Statement ansprach. Der Ausschnitt findet sich auf Youtube.

Kommen wir zum Abschluss zu einem Thema, das die Menschen in Deutschland stärker interessieren sollte als Ufos in Amerika: Rafael Laguna de la Vera soll für die Bundesregierung bahnbrechende Erfindungen fördern. Unserem Kollegen Patrick Bernau hat er davon berichtet, was passiert, wenn Innovation auf Bürokratie trifft. „Wir sollen Erfindungen fördern, die die Welt verändern. Aber wir werden immer wieder durch die Mechanismen der Verwaltung zurückgehalten. Das hat die Kanzlerin erkannt und gerade öffentlich angemahnt. Anscheinend ist sie schon so verzweifelt, dass sie die Öffentlichkeit sucht“, klagt der oberste Erfindungs-Förderer. Daran sollte sich in der Tat etwas ändern.

