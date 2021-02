Das Beste lesen mit F+ : Transparente Hauspreise und ehrliche Vermögensbilanz

Liebe Leserin, lieber Leser, auf dem deutschen Immobilienmarkt ist richtig etwas los. Nachdem es über viele Jahrzehnte hinweg kaum etwas Langweiligeres gab als die Preisentwicklung von Häusern, ist das seit einem weiteren Jahrzehnt anders. Was für die Amerikaner immer schon das liebste Wochenend-Hobby war, wird nun auch für die Deutschen interessant: Die Antwort auf die Frage, was das Haus des Nachbarn – und damit vielleicht auch das eigene Heim – gerade wert sein könnte. Früher war es in Deutschland normal, dass man beim Hauskauf zunächst an eine Heimat für den Rest des Lebens dachte. Heute ist die Gesellschaft auch in der Hinsicht mobiler geworden: Ein „Trading up“, ein „Starter Home“, Begriffe, die früher auch nur Amerikaner kannten, sind angesichts der schnell steigenden Preise trotz der hohen Nebenkosten beim Kauf auch in Deutschland im Wortschatz angekommen.

Deshalb ist es nicht verblüffend, dass ein Unternehmen wie Scoperty erst in jüngerer Zeit gegründet worden ist. Es hat ungefragt Schätzwerte für 35 Millionen Wohnhäuser im Internet veröffentlicht. Für Kaufinteressierte kann das praktisch sein. Aber manche Eigentümer sind sauer – und viele Makler übrigens auch. Denn die werden durch die in der Tendenz überraschend hohen Preise unter Druck gesetzt, die Eigentümer wiederum wollen gar nicht, dass andere einen so transparenten Eindruck von ihren Vermögenswerten bekommen. Thomas Klemm, Redakteur der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, hat sich das Phänomen Scoperty genauer angesehen.

Hohe Geldbeträge lösen bei vielen Menschen gerne Kopfschütteln aus. Wer eine ehrliche Vermögensbilanz zieht, kann jedoch positiv überrascht werden – und sich vielleicht sogar eine teure Immobilie leisten. Unser Finanzfachmann Volker Looman hilft bei dem Ausflug in die höhere Mathematik. Denn Einkommen, Renten und Konsum sind für die meisten Privatleute keine Geldverträge. Folglich werden diese Positionen bei der Gestaltung des Vermögens nicht berücksichtigt. Die heutigen Werte künftiger Einnahmen und Ausgaben, in der Finanzmathematik Barwerte genannt, sind aber die Grundlage jeder Vermögensbilanz. Wenn die Zahlungen unter den Tisch fallen, sind Fehler bei der Gestaltung des Vermögens die Folge. Außerdem können die fehlenden Barwerte auch Ängste und Sorgen auslösen, die in vielen Fällen unnötig sind: Wer beispielsweise 65 Jahre alt ist und lebenslang 3000 Euro pro Monat bekommen wird, besitzt einen Gegenwert von etwa 637.000 Euro. Neugierig geworden? Hier erfahren Sie mehr darüber, wie reich Sie wirklich sind.

Doch soll es hier nicht nur um Geld gehen, auch der Blick nach Amerika lohnt sich nicht nur dann, wenn man an der Entwicklung von Immobilienmärkten interessiert ist. Donald Trump und Senator Mitch McConnell sind, obwohl sie derselben Partei angehören, Gegner geworden. Doch McConnell hat der Mut gefehlt, im Impeachment-Verfahren mit den Demokraten zu stimmen, dabei hält er den ehemaligen Präsidenten für schuldig, eine Meute ins Kapitol gehetzt zu haben. Das passt nicht zusammen? Findet auch Andreas Ross, unser Nachrichtenchef in der politischen Redaktion: McConnells Trump-Taktik könne nicht aufgehen. Denn er und seine Republikaner seien nicht nur Geschädigte, sondern Mittäter gewesen, schreibt Ross. Alleine hätte es Trump niemals vermocht, große Teile des amerikanischen Volks gegen die Verfassung, gegen die Demokratie und gegen die Wahrheit aufzuhetzen. Er hatte jahrelang Tausende zynische Komplizen in Medien und Politik. Hunderte von ihnen sitzen weiterhin im Kongress. Solange sie nicht bereit seien, ihre Mitschuld einzugestehen, solange habe Trump sie weiter im Griff.

