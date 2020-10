Das Beste lesen mit F+ : Teure Geldanlage und Zetsches Abschied

Liebe Leserin, lieber Leser, Ende dieser Woche wird bei Ihnen, falls Sie ein Depot besitzen, mal wieder Post von der Bank eintrudeln. Sie muss Ihnen erzählen, egal, ob Sie einen Verwalter haben oder nicht, wie das dritte Quartal gelaufen ist. Die Zahlen werden zeigen, dass Aktien „unberechenbare“ Anlagen bleiben und die breite Streuung das beste Mittel gegen Schwankungen aller Arten ist. Im Überschwang der Gefühle sollten die Privatleute freilich nicht vergessen, sich mit der Frage zu beschäftigen, ob die aktive Vermögensverwaltung wirklich der wahre Jakob ist, weil die Kosten die einzige Konstante sind, die vom Anleger beeinflusst werden kann. Die einfachste Lösung, einen Betrag von 700.000 Euro in Unternehmen anzulegen, ist der Kauf von 20 einzelnen Titeln à 35.000 Euro, die seit 50 Jahren regelmäßig Dividenden ausschütten. Der Kauf dieser „Aristokraten“ kostet bei der Hausbank einmalig 1 Prozent, so dass etwa 7000 Euro anfallen. Die klassische Vermögensverwaltung kostet in Deutschland jährlich 1 Prozent, so dass bei einem Volumen von 700.000 Euro und einer Anlagedauer von zehn Jahren im Laufe der Zeit rund 70.000 Euro zusammenkommen. Volker Looman wäre nicht Volker Looman würde er daraus in seinem Stück nicht ein paar höchst interessante und lukrative Schlüsse ziehen.

Schlüsse hat auch Dieter Zetsche gezogen, und zwar aus den Reaktionen auf seinen Person nach seinem Abschied als Vorstandsvorsitzender des Autokonzerns Daimler. Davon berichtet hat er den Kollegen Georg Meck und Markus Theurer exklusiv bei einem Hausbesuch. Die Nachricht: Aufsichtsratsvorsitzender seines alten Arbeitgebers will er jetzt doch nicht mehr werden. Ein so spannendes Interview liest man selten: „Selbstverständlich hätte ich diese Aufgabe gerne übernommen. Aber nicht als Selbstzweck, sondern weil ich damit etwas Positives bewirken wollte. Und in der Sache hätte das auch funktioniert, aber die Begleitumstände wären unschön gewesen. Und noch mal, das brauche weder ich noch das Unternehmen", sagt Zetsche.