Das Beste lesen mit F+ : Effiziente Kipplüftung und ein untragbarer Oberbürgermeister

Fenster auf Kipp und Heizung an? Energieverschwendung, könnte man meinen. Aber ganz so einfach ist es nicht. Bild: Picture Alliance

Liebe Leserin, lieber Leser, der Energieexperte der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz fordert beim Lüften ein Umdenken im Kopf. Im Interview mit Petra Kirchhoff widerspricht Hans Weinreuter zudem vielen gängigen Ratschlägen zur Vermeidung von Schimmel in der Wohnung. „Bloß kein Fenster kippen – das habe ich vor 15 Jahren auch gedacht. Aber ich bin von Haus aus Physiker und habe mich lange mit einem Energieberater und Experten ausgetauscht, der viele Untersuchungen zu dem Thema gemacht hat mit dem Ergebnis: Man muss das Thema differenzierter betrachten. Die pauschale Verteufelung von Kipplüftung ist kontraproduktiv.“

Denn – für die Feuchtigkeit, die beim Duschen, Baden oder Kochen entsteht, reicht Stoßlüften in der Regel nicht. In jeden Haushalt gehöre ein Hygrometer, also ein Feuchtigkeitsmesser. Den gibt es für kleines Geld auch in der Kombination für die Messung von Temperatur und Feuchtigkeit. Für den Privatgebrauch reichten diese Geräte. In einem ungedämmten Altbau sind 25 bis 45 Prozent an relativer Luftfeuchte in Ordnung. Bei einem super gedämmten Neubau dürfen es 35 bis 55 Prozent sein. Man muss dabei aber immer die Raumtemperatur mit betrachten. Schimmelsporen fühlen sich erst ab 20 Grad richtig wohl. Und Weinreuter hat noch ein paar weitere spannende Hinweise.

Was des einen Freud, ist des anderen Leid. Anleger freuen sich über gestiegene Erträge, Schuldner stöhnen über höhere Kosten, und beide Seiten leiden unter der hohen Inflation. Und wie geht es den Leuten, bei denen alles zusammenkommt? Sehen Sie sich doch bitte den aktuellen, von Volker Looman herausgesuchten Fall an. Was würden Sie den Eltern angesichts einer Inflation von 10 Prozent raten? Sollen die Schulden (250.000 Euro) auf einen Schlag getilgt werden? Oder sollen die Erbschaften (300.000 Euro) auch in Zukunft zu gleichen Teilen in Anleihen und Aktien angelegt bleiben, in der Hoffnung, den Kreditzins von 4 Prozent zu schlagen? Wie sollen die Eltern ihre monatlichen Überschüsse anlegen? Wie würden Sie nach der Tilgung des Kredites einmalig 50.000 Euro und monatlich 3000 bis 5000 Euro anlegen? Und wie würden Sie monatlich 1000 bis 3000 Euro verwenden, wenn die Geldanlagen und der Kredit bestehen bleiben? Loomans Rat: Ruhig bleiben! Denn erstens seien Angst und Sorgen der ideale Nährboden für fragwürdige Entscheidungen, zweitens werde nichts so heiß gegessen, wie es zuvor gekocht wurde, und drittens sollten Sie einige Glaubenssätze über die Bekämpfung der Geldentwertung hinterfragen. Schulden werden nämlich nicht so ohne Weiteres weginflationiert, wenn das Gehalt nicht im gleichen Maße steigt, zum Beispiel.

Das Abwahlverfahren rund um den Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) hat inzwischen in ganz Deutschland Beachtung erlangt. Am Sonntag nun stimmen die Frankfurter endgültig ab. Wie sagte Feldmann selbst in seiner Antrittsrede zur zweiten Amtszeit im Jahr 2018, Albert Schweitzer zitierend: „Das gute Beispiel ist nicht nur eine Möglichkeit, andere Menschen zu beeinflussen. Es ist die einzige.“ Es ist die Zeit gekommen, Peter Feldmann an seinen eigenen Worten zu messen. Denn für die Stadt ist er als Oberbürgermeister aus einem ganzen Strauß von Gründen untragbar geworden.

