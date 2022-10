Das Beste lesen mit F+ : Kräftige Muskeln und ein KGB-Offizier in Dresden

Die Unterlagen über Putins Lehrzeit in der DDR lagern heute in der Dresdner Außenstelle des Bundesarchivs. Bild: BStU

Liebe Leserin, lieber Leser, fünf Jahre lang arbeitete Wladimir Putin als KGB-Offizier in Dresden. Stasi-Unterlagen aus dieser Zeit verraten mehr über den russischen Präsidenten, als diesem lieb sein dürfte. Hubertus Knabe war Direktor der Gedenkstätte Hohenschönhausen und arbeitet im Projekt „Nach der Diktatur“ der Universität Würzburg. Er hat sich durch die Stasi-Unterlagen über Putin gearbeitet – und für uns einen spannenden Gastbeitrag geschrieben. Denn eine Phase in Putins Leben, die ihn nachhaltig prägte, ist viel besser dokumentiert als jede andere: seine Tätigkeit als Offizier der I. Hauptabteilung des sowjetischen Komitees für Staatssicherheit (KGB) in Dresden. Hierhin hatte die sowjetische Auslandsspionage 1985 den damals 33 Jahre alten Agenten nach dem Abschluss der KGB-Hochschule in Moskau zu seinem ersten Auslandseinsatz entsandt. Und hier erlebte er fünf Jahre später, wie die scheinbar unerschütterliche SED-Diktatur zu Fall gebracht wurde.

Die Unterlagen über Putins Lehrzeit in der DDR lagern heute in der Dresdner Außenstelle des Bundesarchivs. Sie stammen aus den Beständen der dortigen Bezirksverwaltung des Ministeriums für Staatssicherheit (MfS). Diese arbeitete eng mit den „Freunden“ zusammen, – wie die Stasi den KGB intern nannte. Rund 500 Blatt Dokumente hat das Archiv herausgegeben, außerdem Dutzende überwiegend unveröffentlichte Fotografien. Obwohl die Unterlagen nur teilweise direkt vom KGB stammen, geben sie doch einen tiefen Einblick in die damalige Tätigkeit des russischen Präsidenten. Wie sehr deren Folgen bis in die Gegenwart reichen, ist das Überraschende bei der Lektüre.

Welche Geldanlagen schützen vor Inflation? Viele, im Nachhinein glückliche Jahre hat sich diese Frage den Deutschen eher in der Theorie als in der Praxis gestellt. Denn die Inflationsraten hierzulande waren in den ersten zwanzig Jahren des neuen Jahrtausends überraschend niedrig, nur ganz selten einmal überschritt die Teuerung den Wert von zwei Prozent – bis Lieferengpässe, der russische Angriff auf die Ukraine und auch eine lange abwartende Haltung der Notenbanken die Teuerung in Deutschland bis auf einen Wert von aktuell zehn Prozent haben steigen lassen. Nun stellt sich die alte Frage auf einmal mit nie da gewesener Dringlichkeit: Welche Geldanlagen schützen vor Inflation? Dennis Kremer aus unserer Wirtschaftsredaktion hat verschiedene Anlageklassen geprüft. Sein etwas ernüchterndes Fazit: Am besten geeignet sind Aktien, mit Einschränkungen auch Immobilien. Zwei Eigenschaften müssen börsennotierte Firmen allerdings aufweisen, um gegen die Teuerung zu helfen. Sie müssen erstens in der Lage sein, die gestiegenen Preise an ihre Kunden weiterzugeben. Und zweitens darf es ihnen nicht zu viel ausmachen, dass auch ihre Finanzierungskosten steigen, wenn die Notenbanken die Zinsen erhöhen. Das schafft längst nicht jede Aktiengesellschaft, aber ein paar Beispiele hat Kremer gefunden.

Jürgen Gießing leitet das Institut für Sportwissenschaft der Universität Koblenz-Landau. Mit Stefanie Sippel hat er über Krafttraining gesprochen, besonders aber darüber, dass es auch im hohen Alter wichtig und gesund ist. Gießing erklärt, worauf es dabei ankommt, warnt vor den häufigsten Fehlern und verrät, warum regelmäßiges Training sogar das Krebsrisiko reduziert: „Ich habe festgestellt, dass Leute im Alter einen neuen Zugang zum Muskeltraining finden. Viele fangen wegen ihres Muskelschwundes an. Das ist ein bisschen spät, aber trotzdem begrüßenswert. Im Alter profitieren wir viel stärker davon. Weil wir die Probleme, die durch den Muskelschwund entstehen, beseitigen können. Das ist so wichtig. Wenn man sich überlegt, wie viele Leute nicht mehr allein leben können. Nicht weil sie dement sind, sondern weil sie es nicht mehr schaffen, sich selbst zu versorgen, – weil sie keine Kraft mehr haben. Nicht mehr aus dem Sessel hochkommen oder ihre Einkäufe nicht in den dritten Stock tragen können. Und dann ins Seniorenheim müssen.“

