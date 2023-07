Ricarda Lang (Die Grünen) und Friedrich Merz (CDU) am 05. Juli 2023 im Jakob-Kaiser-Haus in Berlin Bild: Andreas Pein

Liebe Leserin, lieber Leser, in dieser Woche geht es hier wieder einmal um das Thema Geld. Denn Sie haben sich in den vergangenen Tagen sehr für zwei Stücke interessiert, die sich um die Frage drehen, wie man 500.000 Euro oder auch die Hälfte davon solide in Aktien und Anleihen anlegen kann, und die Antworten darauf geben sollen, wie man sich derzeit am besten auf dem Immobilienmarkt verhält. Da zudem gerade in der CDU einiges los ist, darf ein Blick auf das Streitgespräch nicht fehlen, das der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz mit Ricarda Lang, seiner Kollegin von den Grünen, geführt hat.

Unser Finanzfachmann Volker Looman ist sich jedenfalls sicher, dass es auch in turbulenten Zeiten wie diesen keine Hexerei ist, gute Anlageentscheidungen zu treffen. Dafür präsentiert er in seinem Text ein Musterdepot, das Risiken streut und ohne Verwalter, Vermittler und Banker auskommt. Dabei bleibt es aber nicht, denn er redet auch den Anlegern selbst ins Gewissen: Es gelte, Disziplin walten zu lassen und vor einer permanenten Anpassung des Depots an neue Gegebenheiten des Lebens nicht zurückzuschrecken.

Nun ist die Geldanlage das eine, die Zinsen, die man für einen Immobilienkredit zahlt, das andere. Und die Zinsen sind in einem Tempo gestiegen wie selten in der Geschichte. Die Folge ist ein tägliches Drama. In den Hauptrollen: Hauskäufer, Verkäufer, Makler und Finanzierer. Inken Schönauer und Christian Siedenbiedel aus unserer Finanzen-Redaktion haben sich in diese Rollen hineinversetzt. Der Markt ist in einer spannenden Phase: Sonja Knorr von der Ratingagentur Scope spricht von einem regelrechten „Käufer- und Verkäuferstreik“. Verkäufer von Immobilien seien nicht bereit, die Abschläge auf den Preis hinzunehmen, ohne die die Käufer nicht zuschlagen wollten. „Preisfindungsphase noch nicht abgeschlossen“, nennen das die Immobilien-Leute. Das Zaudern führt zur Flaute. Aber natürlich stellen sich auch Immobilienbesitzer Fragen, die längst gekauft haben. Denn ewig halten die Konditionen für den vereinbarten Kredit natürlich nicht vor.

Irgendwann braucht man zudem eine neue Heizung, oder sogar mehr. Nicht nur darüber haben Ricarda Lang und Friedrich Merz miteinander gesprochen. Beide schlagen sich wacker: „Die Bundesregierung hat in der Planung der Energieversorgung keine Antwort auf die Frage, wie vier Wochen Dunkelflaute, die wir jedes Jahr haben, energietechnisch abgesichert werden. Vor allem die Grünen wissen, wo sie aussteigen wollen, aber sie wissen nicht, wo sie wirklich einsteigen wollen“, sagt Merz.

Darauf Lang: „Das genaue Gegenteil ist der Fall. In der Bundesrepublik wurden in den letzten Jahren zu viele Debatten über Ausstiege geführt. Kohleausstieg, Atomausstieg: Das waren doch alles Beschlüsse von unionsgeführten Regierungen. Sie haben aber verpasst, einen Einstieg zu schaffen. Nun müssen wir in wahnsinniger Geschwindigkeit handeln. Für Zeiten, wo es wenig Wind und Sonne gibt, werden wir Gaskraftwerke bauen, die flexibel einsetzbar und auf Wasserstoff umrüstbar sind. Wir packen an. Wir klagen auch nicht, dass Ihre Partei, Herr Merz, uns so einen riesigen Rucksack mitgegeben hat, wir gehen damit los.“ Lesenswert, auch der Rest, bilden Sie sich Ihre eigene Meinung.

