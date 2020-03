Das Beste lesen mit F+ : Politische Extreme und der Zeitpunkt zum Kinderkriegen

Liebe Leserin, lieber Leser, ich verspreche Ihnen einen Artikel, der garantiert frei von Corona-Virus-Themen ist. Das hat etwas mit dem Versuch zu tun, Ihnen etwas Abwechslung in der Nachrichtenflut rund um das Virus zu bieten, das inzwischen erhebliche wirtschaftliche Auswirkungen hat. Zum anderen aber gibt es zu dem Thema einen eigenen Newsletter von uns, den Sie kostenlos hier abonnieren können.

Das Schöne an unseren F+Nutzern ist ja immer, wie gut man sieht, dass Sie sich jenseits der großen Hypethemen der Woche für a) Hintergründe und b) ganz konkrete Tipps zur Bewältigung von Alltagsfragen interessieren. Und deshalb macht die Arbeit an diesem F+Newsletter auch besonders viel Spaß, denn sie ist auch für den Autor eine nette Abwechslung.

Empfehlen möchte ich Ihnen daher in dieser Woche zunächst diesen Beitrag von Michael Meyer-Resende, Geschäftsführer der Nichtregierungsorganisation Democracy Reporting International, der sich angeschaut hat, wie sehr die politische Debatte derzeit von Extrempositionen bestimmt wird, die Probleme bereiten und Lösungen blockieren. Er stellt die Frage, wie man das vermeiden kann. Es ist ein Appell wider die Lagerbildung. Er weiß: „Zu wenig Polarisierung kann ein Problem sein. Aber extreme Polarisierung ist ein größeres Problem. Hier zerstört politischer Meinungsstreit die demokratischen Regeln. Kompromisse sind ausgeschlossen, beide Seiten errichten gegenseitig so viele Blockaden wie möglich, Politik, die in demokratisch verfassten Systemen immer auch den Konsens braucht, funktioniert nicht mehr.“ Seine Empfehlung: Wenn es um die demokratischen Spielregeln geht, sollten die demokratischen Parteien so viel Einigkeit wie möglich zeigen. Bei Sachthemen dagegen sollten sie sich voneinander abgrenzen und streiten. Im Moment sei es oft umgekehrt. Es ist ja wahr: Wir haben die Freiheit, unsere eigenen Meinungen zu bilden. Wir haben Parteien im demokratischen Spektrum, die verschiedene Angebote machen. Diese Vielfalt sollten wir feiern, anstatt sie durch Lagerbildung zu verringern. Das ist ein lesenswerter Beitrag, wie ich finde.

F.A.Z.-Newsletter Coronavirus Die ganze Welt spricht über das Coronavirus. Alle Nachrichten und Analysen über die Ausbreitung und Bekämpfung der Epidemie täglich in Ihrem E-Mail-Postfach. Kommen wir zu einem echten F+Themenwechsel: Haben Sie schon einmal etwas von William Li gehört? Die Kollegin Jessica von Blazekovic hat mit ihm ein langes, bei unseren Lesern viel beachtetes Gespräch geführt. William Li ist Arzt, Autor und gefragter Ratgeber. Er hat ihr und uns erklärt, wie Menschen sich gesund ernähren, warum er zu Rotwein und Schokolade rät – und wieso er „Superfoods“ für Quatsch hält. Ein Vorgeschmack: „Essen Sie abwechslungsreich. Es ist besser, viele verschiedene Lebensmittel zu sich zu nehmen als immer das Gleiche. Essen Sie nicht zu viel: Laden Sie weniger als die Hälfte dessen auf Ihren Teller, was Sie intuitiv essen würden, und nehmen Sie keinen Nachschlag – genießen Sie nur eine Portion. Essen Sie nur wenig bis gar kein rotes Fleisch, und vermeiden Sie industriell verarbeitetes Fleisch komplett. Halten Sie sich fern von industriell verarbeiteten Lebensmitteln. Gut erkennen können Sie diese daran, wenn die Zutatenliste viele Stoffe enthält, die Sie nicht aussprechen können.“ Wenn Sie dazu noch mehr lesen wollen, geht es hier entlang. Dort erfahren Sie auch alles über Lis Ernährungsleitfaden nach dem 5×5×5-Prinzip. Wann ist der richtige Zeitpunkt zum Kinderkriegen? Soll man ins kalte Wasser springen oder die Sache ganz gelassen angehen? Eine junge und eine ältere Mutter haben unseren F+Lesern darüber berichtet, was den Unterschied ausmacht. „Der Grund, warum ich früh Mutter werden wollte, war, dass mein Kind lange etwas von seinen Großeltern haben soll und eine gute Beziehung zu ihnen aufbauen kann. So kann meine Tochter zum Beispiel mit Oma und Opa in den Urlaub fahren, weil diese noch jung sind, es gut schaffen und Lust darauf haben“, sagt die eine. „Ich hatte es nicht geplant, meine Kinder so spät zu bekommen. Es ergab sich vorher einfach nicht. Erst lag es daran, dass ich mich beruflich weiterentwickeln wollte. Als ich dann mit Mitte dreißig bereit war für ein Kind, klappte es mit der Schwangerschaft nicht sofort. Ich war dann 39, als mein erstes, und 43, als das zweite Kind auf die Welt kam“, sagt die andere. Wer weiterliest, bekommt das Gefühl, dass beide Extreme Schwierigkeiten mit sich bringen, aber eben auch die Sicherheit, dass es trotzdem klappt und ein jeder mit seinem Lebensentwurf glücklich werden kann. Mehr zum Thema 1/ Eine Übersicht über alle weiteren unserer besonderen Stücke, die in Ihrem F+Zugang zu FAZ.NET komplett inklusive sind, finden Sie hier. Schreiben Sie mir mit Anregungen, Kritik oder auch Lob gerne an c.knop@faz.de. Viele Grüße Ihr Carsten Knop

