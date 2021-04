Das Beste lesen mit F+ : Machtkämpfe und und Geldgeschenke

Liebe Leserin, lieber Leser, es war eine nachrichtenstarke Woche. Zwei wichtige Ereignisse waren keine echte Überraschung (die Nominierung von Annalena Baerbock als Kanzlerkandidatin der Grünen und die Zustimmung zum neuen Infektionsschutzgesetz), ein anderes umso mehr: Auf Armin Laschet hatten nicht mehr viele Beobachter gewettet – und doch hat der CDU-Vorsitzende es geschafft, im Wettstreit mit Markus Söder von der CSU Kanzlerkandidat der Union zu werden. Timo Frasch, Johannes Leithäuser, Markus Wehner und Eckart Lohse haben recherchiert, was in den Stunden vor der Entscheidung passiert ist, wer mit wem gesprochen, wer welchen Einfluss genommen hat. Sie haben ganz genau zugehört, auch zwischen den Zeilen, und stellen sich die Frage, was die Niederlage für Söder und sein Ansehen in der eigenen Partei bedeutet: Geschadet haben ihm die vergangenen Wochen unter dem Strich eher nicht, ist ihr Urteil. Es gebe zwar Stimmen, die wieder „den alten Söder“ erkannt hätten – und das nicht positiv meinen. Es gebe aber auch welche, die sagen, Söder sei im entscheidenden Moment „nicht ruchlos genug“ gewesen. Aber ob man das wirklich gewollt hätte?

Für viele steht die Corona-Pandemie vor allem für eine tote Zeit, für Langeweile oder für Stress mit den Kindern im Homeoffice. Doch erstaunlich viele Deutsche nutzen die Pandemiezeit auch dafür, um große Projekte anzugehen. Das zeigen die Förderzahlen der staatlichen KfW-Bank. Nicht nur die Corona-Hilfen für die Wirtschaft, auch die normalen Förderprogramme erreichen Rekordsummen: Die Deutschen bauen, sanieren und investieren in andere Großprojekte, was das Zeug hält. Wer es klug anstellt, bekommt seine Investitionen komplett erstattet oder erhält am Ende sogar noch Geldgeschenke vom Staat. Wie das geht, erläutert Tim Kanning, Redakteur in der Wirtschaft, für Sie. Beispiel Ladesäule für das Elektroauto: Seit Ende November zahlt die KfW Privatleuten, die sich eine Ladestation zu Hause installieren lassen, einen Zuschuss. 900 Euro gibt die Förderbank für jeden Ladepunkt, den Privatleute an ihrem Haus oder in ihrer Garage installieren. Ladestationen mit zwei Ladepunkten werden sogar mit 1800 Euro bezuschusst. Die wesentlichen Voraussetzungen für die Förderung sind, dass die Station mit 11 Kilowatt lädt, dass sie an einem nicht öffentlich zugänglichen Stellplatz installiert und dass sie zu 100 Prozent aus Ökostrom gespeist wird. Und es gibt noch viel mehr Programme.

Vater, Mutter, Kind – so sieht immer noch die gängigste Familienform aus. Doch was, wenn es mit dem Familienglück mit Haus und Hund nicht klappt? Was ist der Plan B, wenn eine Frau mit Ende dreißig, Anfang vierzig zwar gerne ein Kind hätte, aber der richtige Partner nicht in Sicht ist? Genau um diesen Plan B geht es bei Frauen, die sich dafür entscheiden, ohne Partner ein Kind zu bekommen. Sie nennen sich „Solo-Mamas“ oder wie in Amerika „Single Mums by Choice“ und entscheiden sich sehr bewusst dafür, ein Kind allein großziehen zu wollen. Neben der Spende über eine Samenbank gehen Frauen auch den Weg der privaten Spende, die günstiger ist, aber auch Risiken mit sich bringt, bis hin zu der Möglichkeit, dass man den Spender kennt und mit ihm gemeinsam ein Kind großziehen will. Dann spricht man von „Co-Elternschaft“. Dies bedeutet, dass sich zwei oder mehr Personen zusammentun, um sich um das Kind zu kümmern, allerdings ohne die romantische Komponente einer Beziehung. Zu allem sind viele Fragen zu klären; das Stück von Kerstin Mitternacht schafft das umfassend.

