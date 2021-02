Das Beste lesen mit F+ : Künstliche Intelligenz und grüner Wasserstoff

Liebe Leserin, lieber Leser, heute soll es um Zukunftsthemen gehen, die weiter tragen als der aktuelle Lockdown. Irgendwann wird Corona überstanden sein, und dann muss es darum gehen, wie das Land seinen Wohlstand in künftigen Generationen sichern kann. Dabei hilft es, sich intensiver mit Künstlicher Intelligenz (KI) oder mit Wasserstoff auseinanderzusetzen. Alexander Armbruster hat deshalb Andrew Ng getroffen. Ng gehört zu den Stars der Künstlichen Intelligenz (KI), hat für diverse namhafte Adressen der Branche gearbeitet. Im Gespräch beschreibt er, dass wir gerade in die nächste Phase der KI eintreten. Und diese Phase wird für Deutschland spannend. Denn sie besteht darin, KI-Instrumente außerhalb des von jedermann genutzten „Consumer-Internets“ einzusetzen. Das ist für Deutschland die große Chance, in dieser Technik kommerziell Fuß zu fassen, zum Beispiel in der visuellen Fertigungskontrolle. Ng ist sich sicher: Wenn man Computer zehnmal schneller machen kann, werden KI-Forscher kein Problem haben, diese größere Rechenleistung anzuwenden. Das Rennen in der industriellen KI hat gerade erst begonnen. Es ist ein Stück, das Hoffnung macht – wenn das Land seine Chancen nutzt.

F+ FAZ.NET komplett Vertrauen Sie auf unsere fundierte Corona-Berichterstattung und sichern Sie sich 30 Tage freien Zugriff auf FAZ.NET. JETZT F+ KOSTENLOS SICHERN

Ein anderes Zauberwort, das derzeit für Kurswunder an der Börse sorgt, heißt Wasserstoff. Als Energieträger, der zumindest im Einsatz keine Treibhausgase ausstößt, gilt er als große Hoffnung auf dem Weg zur klimaschonenden Wirtschaft. Nicht wenige deutsche Unternehmen befassen sich intensiv damit. Zum echten Klimafreund wird der Brennstoff aber erst, wenn er auch selbst mit Hilfe von erneuerbaren Energien erzeugt wird statt wie bisher vornehmlich mit Erdgas. Um diesen Wandel hinzubekommen, fließen in der ganzen Welt Milliarden in die Technologie. Allein die Bundesregierung hat gerade wieder 700 Millionen Euro für die weitere Erforschung der grünen Wasserstoffproduktion bereitgestellt. Auch in Lastwagen, der Schwerindustrie, in der Schifffahrt und dereinst vielleicht sogar in Autos könnte Wasserstoff so der Treibstoff der Zukunft werden. Tim Kanning hat sich umgeschaut, wie man als Anleger in diesen Trend investieren kann.