Das Beste lesen mit F+ : Kochtipps für Anfänger und wandelnde Persönlichkeit

Lieber Leserin, lieber Leser, und wieder bricht in diesem Sommer ein Abschlussjahrgang junger Menschen in das Leben auf – und wird das Kochen lernen müssen. In diesem Zusammenhang kommt es Sohn oder Tochter oder Enkel oder Enkelin vielleicht gerade recht, das Gespräch zu lesen, das Christine Frischke mit dem Koch Matthias Mangold geführt hat. Von ihm lernt man zum Beispiel, welche Gerichte idiotensicher sind. Pasta mit Tomaten- oder Hackfleischsoße gelingt eigentlich immer. Einfach ist auch Spaghetti Carbonara mit Speck und Eiern. So weit, so gut. Aber da gehört keine Sahne rein. Die cremige Konsistenz erhält das Gericht durch die Eier. Noch so ein Klassiker sind Pellkartoffeln mit Kräuterquark. Kartoffeln kochen, währenddessen ein paar frische Kräuter hacken, mit Quark vermischen, bisschen Salz, bisschen Pfeffer, fertig. Und wussten sie, dass viele Menschen Öl ins Wasser kippen, damit die Nudeln nicht zusammenkleben? Das aber ist falsch. Denn dadurch versiegeln sie und nehmen später keine Soße mehr auf. Besser: Wasser abgießen und die Nudeln sofort im Topf mit der Soße vermischen. So machen es die Italiener. Und wie viel Salz gehört eigentlich ins Nudelwasser? Hier erfahren Sie es.

Wo wir gerade bei neuen Lebensabschnitten sind: Denken Sie einmal an die nächsten zehn Jahre, und überlegen Sie, was Sie wie stark in dieser Zeit verändern werden. Die Hobbys und den Bekanntenkreis? Den Partner? Ihren Kleidungsstil? Jetzt gehen Sie zum Vergleich die vergangenen zehn Jahre durch. Was haben Sie in diesem Zeitraum anders gemacht als vorher, wie deutlich haben Sie sich im Rückblick bis heute verändert? Falls Sie zum Schluss kommen, dass Sie sich in der Vergangenheit stärker gewandelt haben, als das in Zukunft der Fall sein wird, geht es Ihnen wie den meisten Probanden einer Gruppe von Psychologen – über deren Studienergebnisse Florentin Schumacher berichtet. Und sie liegen falsch. Denn neue Forschungsergebnisse zeigen: Die Persönlichkeit wandelt sich stärker und länger als angenommen. Welche Ereignisse prägen? Hier gibt es ein paar überraschende Antworten.