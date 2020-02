Das Beste lesen mit F+ : „Klinsi-Leaks“ und Bodyshaming

Liebe Leserin, lieber Leser, dass Fußball-Bundesligavereine Wirtschaftsbetriebe sind, aber nicht unbedingt wie solche geführt werden, ist keine neue Erkenntnis. Selten aber bekommt man einen so guten Einblick in das, was in einem Verein los ist, wie derzeit bei Herta BSC. Denn der ehemalige Bundestrainer Jürgen Klinsmann, der die Berliner einige wenige Wochen lang trainierte, hat ausgepackt. Er hat, ein wenig eigenartig in der dritten Person verfasst, eine 22-Seiten-Dokumentation vorgelegt. Es ist, findet unser Berliner Sport-Korrespondent Michael Horeni, ein in der Geschichte der Bundesliga wohl beispielloses Nachtreten. Der Sport-Geschäftsführer des Vereins wies den Klinsmann-Bericht als „perfide und ungehörig“ zurück. Der Klub behalte sich rechtliche Schritte vor. Die öffentlichen Reaktionen auf die „Klinsi-Leaks“ sind jedenfalls verheerend – für den Verfasser und für den Klub. Der Trainer zeichnet in seiner Rückschau das Bild von einem Klub, dessen mittelmäßige Führung sich mit aller Macht gegen Veränderungen sträubt und den Anschluss an die moderne Zeit verpasst hat. Hat das Ihr Interesse geweckt? In diesen Texten (hier und hier) bekommen Sie noch viel mehr geboten. Natürlich inklusive in Ihrer Flatrate für F+ FAZ.NET komplett.

Haben Sie schon einmal den Begriff „Bodyshaming“ gehört? Das ist zu einem gesundheitsrelevanten Thema geworden, über das sogar Krankenkassen aufklären. Bodyshaming bedeutet, dass Menschen wegen ihres Aussehens diskriminiert, ausgegrenzt und abgewertet werden. Unsere Autorin, die Hautärztin Yael Adler, erlebt besonders junge Menschen, die sehr mit sich und ihrem Körper hadern. Sie sind meist ganz gesund. Sie ziehen sich wegen Fettpolstern, Dehnungsstreifen oder Cellulite zurück, gehen nicht in Badekleidung an den Strand und trauen sich nicht mal körperliche Liebe zu, da sie unter ihrem Körper leiden und sich für ihn schämen. Sie träumen von Vorbildern in den digitalen Medien, wünschen sich dicke Augenbrauen, aufgespritzte Lippen, große Brüste. Egal, ob es zu ihnen passt oder nicht. Auch Ältere leiden hin und wieder unter schlaffer werdender Haut und Falten so extrem, als wäre es eine todbringende Erkrankung. Wollen Sie wissen, was da los ist? Und wie man so etwas durch eigenes Verhalten bekämpfen kann? Der Text gibt interessante Antworten. Manchmal muss man nur mal jemandem sagen, wie schön man ihn findet.

F.A.Z.-Newsletter Coronavirus Die ganze Welt spricht über das Coronavirus. Alle Nachrichten und Analysen über die Ausbreitung und Bekämpfung der Epidemie täglich in Ihrem E-Mail-Postfach. Kommen wir, für diesen F+Newsletter etwas ungewöhnlich, einmal zur „harten“ Tagespolitik. Boris Palmer, Mitglied der Grünen und Oberbürgermeister von Tübingen, hat einen F+Gastbeitrag zu der Behauptung geschrieben, die AfD trage eine Mitschuld an den Morden von Hanau, weil sie ein geistiges Klima geschaffen habe, das solche Taten erst ermögliche. Er findet, das sei zumindest ein vorschnelles Urteil gewesen. Wer nun eine Stigmatisierung der AfD-Wähler propagiere, spiele der Partei in die Hände. Man muss, wie stets, die Meinung des Autors in einem solchen Beitrag nicht teilen. Aber das Stück trägt zur Schärfung der eigenen Meinung bei: „Nur wer die Reaktionen der anderen Seite bedenkt, kann hoffen, mit den eigenen Aktionen erfolgreich zu sein. Wir sollten strenger zwischen denen unterscheiden, die bekämpft werden müssen, und jenen die überzeugt werden könnten“, schreibt Palmer – doch lesen Sie selbst. Mehr zum Thema 1/ Vielen Dank für Ihre Treue zu F+ FAZ.NET komplett. Kennen Sie schon unseren neuen Newsletter zum Coronavirus? Wenn Sie täglich rund um die Ausbreitung und Bekämpfung des Virus informiert bleiben möchten, finden Sie hier alle Informationen dazu. Und wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, melden Sie sich gerne unter c.knop@faz.de. Viele herzliche Grüße, Ihr Carsten Knop

Chefredakteur Digitale Produkte

Frankfurter Allgemeine Zeitung Neu

2,95 FAZ.NET komplett Zugang zu allen exklusiven F+Artikeln und somit zur ganzen Vielfalt von FAZ.NET – für nur 2,95 Euro pro Woche Mehr erfahren

false