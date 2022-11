Das Beste lesen mit F+ : Komplettes Klima-Neuland und ein Cannabis-Paradoxon

Liebe Leserin, lieber Leser, der Klimaforscher Johan Rockström glaubt, die Erderwärmung befinde sich auf einem desaströsen Weg. Trotzdem warnt er im Gespräch mit Konrad Schuller vor Resignation. Wenn Deutschland und die EU es nicht schafften, werde das alle anderen entmutigen, sagt der Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung und Professor für Erdsystemwissenschaften an der Universität Potsdam. „Herr Rockström, das UN-Umweltprogramm hat festgestellt, dass die Atmosphäre sich bis 2100 wahrscheinlich um 2,4 bis 2,5 Grad erwärmen wird, wenn alle Staaten nur so viel fürs Klima tun, wie sie bis heute versprochen haben. Vor meinem Haus steht eine Schule. Die Schüler dort werden dann neunzig sein. Wie wird ihre Welt aussehen?“, fragt Schuller.

Die erschütternde Antwort: „Wir wissen das nicht. Und warum nicht? Weil wir solche Temperaturen seit drei Millionen Jahren nie hatten. Im gesamten Erdzeitalter des Quartärs lagen die wärmsten Perioden nur zwei Grad über den Referenzwerten von heute. Und wenn man die viereinhalb Milliarden Jahre der Erde betrachtet, taugt nur das Quartär als Vergleichsmaßstab. Jenseits dieser Periode gab es entweder eine deutlich andere Zusammensetzung der Atmosphäre, oder man hatte andere Kontinente oder andere Eisschilde. Und Temperaturen von plus 2,4 Grad haben wir seit mehr als drei Millionen Jahren nicht mehr gehabt.“ Sicher sei nur: „Wir werden jenseits von zwei Grad auf komplettem Neuland sein.“

Claudius Seidl hat sich in der vergangenen Woche für etwas interessiert, was er „das Cannabis-Paradoxon“ nennt: Was die Raucher hinter sich hätten, stehe den Kiffern jetzt bevor. Denn sich einzureden, dass der Stoff, bloß weil er demnächst erlaubt sein wird, deshalb auch harmlos sei, sei fast genauso verkehrt wie das Verbot. Denn im Grunde müsse in dem Moment, da Cannabis integriert sei, die Desintegration schon beginnen: Auch das Rauchen ist erlaubt, wenn auch nicht überall; aber dass es schädlich ist, ein Zeichen von Schwäche eher als von Verwegenheit, ein Laster, auf das man nicht auch noch stolz sein sollte – das ist heute jedem Raucher bewusst. Cannabis zu legalisieren sei daher eine Arbeit, die mit der Aufhebung des Verbots noch längst nicht abgeschlossen ist.

Das neue Bürgergeld soll nach dem Willen der Ampelkoalition von Januar an die Grundsicherung Hartz IV ablösen. Und es soll durch einen „menschenwürdigeren“ Umgang mit Arbeitslosen „den Zusammenhalt im Land stärken“. So haben es etwa Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) und die Grünen-Vorsitzende Ricarda Lang gesagt. Tatsächlich aber führt es nun zu einer beispiellosen Konfrontation: Auf Kritik der Union an dem Projekt haben SPD und Grüne mit „Fake News“-Vorwürfen reagiert und CDU-Chef Friedrich Merz mit Donald Trump verglichen. Die Union habe „nichts mehr in der politischen Mitte dieses Landes verloren“, sagte SPD-Chef Lars Klingbeil. Dietrich Creutzburg hat sich angeschaut, was hinter den Vorwürfen steckt.

