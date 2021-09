Das Beste lesen mit F+ : Katastrophale Rechtschreibung und abtrünnige CDU-Wähler

Liebe Leserin, lieber Leser, die Bundestagswahl rückt immer näher, und viele an der Basis der Union hätten lieber CSU-Chef Markus Söder als Kanzlerkandidaten gehabt. Das gilt auch für Armin Laschets nordrhein-westfälischem Heimatverband, der mit Abstand größten CDU-Untergliederung in Deutschland. An der CDU-Basis brodelt es. Selbst bei ausgewiesenen Fans des Kanzlerkandidaten ist die Laune kaum besser. „Die Stimmung ist gebremst“, bestätigen CDU-Leute sowohl im Rheinland wie in Westfalen. Einzig die Warnung vor Rot-Rot-Grün ziehe wirklich. „Davor hat unsere Kernwählerschaft Angst.“ Aber an den Ständen höre man von vielen Leuten: „Bei eurem CDU-Direktkandidaten mache ich mein Kreuz, aber die Zweitstimme bekommt die CDU nicht.“ Schon lange habe man nicht mehr so intensive Diskussionen über den Spitzenkandidaten erlebt. Unendlich viel Zeit müsse man aufwenden, um die Wähler von Laschets Qualitäten zu überzeugen. Sein schlechtes Image sei ein Problem, heißt es aus dem Ruhrgebiet. Das sei aber ziemlich ungerecht, schließlich regiere Laschet in Düsseldorf seit 2017 sehr erfolgreich und habe viel in NRW erreicht. Unsere politischen Korrespondenten in Düsseldorf, Stuttgart und Hannover haben sich in ihren Berichterstattungsgebieten umgehört.

Die Rechtschreibfähigkeiten von Schülern sind in den vergangenen Jahrzehnten kontinuierlich schlechter geworden. Das zeigen Langzeitstudien, die die Entwicklung seit den siebziger Jahren verfolgen. Die Gründe sind vielfältig: Systematisches Üben ist als Drill verpönt, aber spielerische Unterrichtsmethoden, die stattdessen eingesetzt werden, führen oft nicht zum Erfolg. Rechtschreibung und Kommasetzung als Unterrichtsstoff werden in der Mittelstufe abgehakt, danach dominiert die Literatur den Lehrplan. Über Orthografiefehler in den Arbeiten der Schüler wird dann häufig hinweggesehen. Hinzu kommt der mündlich geprägte Stil der Netzkommunikation, der schriftliche Korrektheit in den Augen vieler Schüler als zweitrangig erscheinen lässt. Doch das Problem hat noch eine weitere Wurzel, schreibt Wolfgang Krischke, Journalist, Buchautor und Lehrbeauftragter für Sprachwissenschaft an der Universität Hamburg, in einem Gastbeitrag, der leider nicht besonders viel Hoffnung macht. Es ist von einer Rechtschreibkatastrophe die Rede.

Solange es Menschen gibt, wird es Häuser geben, und solange es Erben gibt, die sich nicht grün sind, wird es Streit geben, vor allem dann, wenn es um „alte“ Elternhäuser geht. Hier ein Beispiel unseres Finanzfachmanns Volker Looman, den Sie in diesem Newsletter mit seinen Tipps ja schon vielfach kennengelernt haben: Die drei Protagonisten, eine Frau und zwei Männer, sind 61, 59 und 55 Jahre alt. Der Vater ist vor fünf Jahren gestorben, nun ist Anfang dieses Jahres die Mutter gegangen. Die drei Geschwister wohnen in Basel, München und Hamburg. Keiner der Erben hat die Absicht, ins „hillije Kölle“ zurückzukehren. Folglich kommt nur der Verkauf des alten Gemäuers oder die Vermietung des renovierten Hauses infrage. Das Objekt ist etwa 750.000 Euro wert. Die Renovierung würde 300.000 Euro kosten; danach könnte das Haus für 2400 pro Monat vermietet werden. Von Basel nach Köln sind es 500 Kilometer, zwischen Hamburg und Köln liegen 400 Kilometer, und die Entfernung zwischen München und Köln beträgt 600 Kilometer. Das sind Strecken, die nicht in zwei Stunden zu bewältigen sind: Wer wird sich um die Renovierung kümmern, wer wird die Vermietung in die Hand nehmen? Was ist also die wirklich richtige Entscheidung? Looman legt viele spannende Berechnungen vor – doch wer dünne Nerven hat, sollte Grundstücksgemeinschaften meiden wie der Teufel das Weihwasser, findet er. In solchen Lebenslagen gebe zur Veräußerung keine Alternativen. Wer das Stück liest, könnte – je nach persönliche Lebenslage – aber auch zu einer anderen Entscheidung kommen.

