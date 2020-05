Das Beste lesen mit F+ : Kampf eines Ischgl-Rückkehrers und Kampagne gegen Drosten

F+ Newsletter Erhalten Sie jeden Freitag um 12 Uhr eine Empfehlung unserer Redaktion mit den besten Artikeln, die Sie exklusiv mit Ihrem Zugang zu F+ FAZ.NET komplett lesen können.

Angesichts solcher Berichte fragt man sich erst recht, warum es nötig ist, dass die „Bild“-Zeitung eine Kampagne gegen den Virologen Christian Drosten fährt. Aus der Sicht unseres Kollegen Michael Hanfeld legt sie allem eines offen: das Desinteresse vieler an den Fakten für eine angemessene Pandemie-Politik. Und der Einstieg in Hanfelds Stück dazu liest sich wie ein Krimi: „Sehr geehrter Herr. Dr. Drosten“, hieß es in der Mail vom 25. Mai, 15 Uhr, „wir berichten über die Kritik mehrerer Wissenschaftler an Ihrer Studie über die Viruskonzentration bei verschiedenen Altersgruppen. Dazu bitte ich Sie um eine kurzfristige Stellungnahme bis heute um 16 Uhr.“ Reagieren sollte Drosten, Leiter des Instituts für Virologie an der Berliner Charité, auf Vorhaltungen von vier Wissenschaftlern, die – scheinbar – Methode und Gültigkeit seiner Studie zur Belastung von Kindern mit dem Covid-19-Virus kritisierten. Zweifel an der statistischen Aussagekraft, zu wenig untersuchte Kinder und eine angeblich um 67 bis 85 Prozent niedrigere Viruslast von Kindern gegenüber Erwachsenen werden in der Mail angeführt. Drosten beantwortete die kurzfristige Anfrage der „Bild“-Zeitung nicht. Stattdessen veröffentlichte er sie auf Twitter mit dem Hinweis: „Interessant: die #Bild plant eine tendenziöse Berichterstattung über unsere Vorpublikation zu Viruslasten und bemüht dabei Zitatfetzen von Wissenschaftlern ohne Zusammenhang. Ich soll innerhalb von einer Stunde Stellung nehmen. Ich habe Besseres zu tun.“ Wie der Krimi weiterging, lesen Sie hier.

Und dann darf auch in dieser wöchentlichen Übersicht über die besten F+Texte natürlich die Beratung durch unseren Finanzfachmann Volker Looman nicht fehlen. Er weist abermals darauf hin, dass es bei Abschlüssen von Geldanlagen, Krediten und Versicherungen oft an der Einsicht hapert, welche Verträge notwendig oder überflüssig sind. Gedanken an die Altersvorsorge taugen nicht, wenn das finanzielle Gerüst im Hier und Jetzt nicht passt, findet Looman – und hat dabei auch einige Tipps rund um die Eigenheimfinanzierung parat: Ein Leben im Eigenheim ist möglich, aber fragwürdig, wenn das Haus in finanzieller Hinsicht an der Abrisskante steht.

Ich wünsche Ihnen frohe Pfingstfeiertage, danke herzlich für Ihr Interesse an F+, Ihrem Zugang zu FAZ.NET komplett – und freue mich auf die nächste Woche und die neuen Stücke der Kolleginnen und Kollegen.

