Liebe Leserin, lieber Leser, wollen wir mit einem sehr unterhaltsamen Text anfangen an diesem Wochenende? Dann empfehle ich Ihnen zuerst das Gespräch, das Jochen Buchsteiner mit Harald Schmidt geführt hat. Es geht um die Lage des Landes, um die Gefühle der Menschen und das britische Königshaus: „Als Sie Ihre Satirikerkarriere begannen, war noch der junge Kohl an der Macht. Wenn Sie die seither elf Bundesregierungen an sich vorbeiziehen lassen: Erleben wir mit der Ampel etwas Einzigartiges – oder war alles schon mal da?“, fragt Buchsteiner.

Schmidts Antwort: „Ich glaube, die Zeiten sind hart. Zum einen gab es ja in der damaligen Zeit noch kein Internet. Das hat das Ganze wahnsinnig verändert. Und der zweite Punkt ist natürlich der Krieg in der Ukraine. Das ist schon eine Herausforderung, eine Regierungszeit mit so was zu starten. Das hat alles ausgehebelt, was man an Plänen hatte. Die festliche Spielzeiteröffnung mit dem Koalitionsvertrag, als auch Saskia Esken mit auf die Bühne durfte, das ist alles vorbei. Da hatte man zu Schröders Zeiten noch mehr Zeit für Koch- und Kellner-Diskussionen, auch fürs Privatleben, Scheidung von Hillu, Joschka Fischer, weiß man nicht, wie viele er geheiratet und nicht geheiratet hat. Das ist ja heute alles anders. Es ist viel zu viel los, und es ist zu schnell. Gucken Sie sich die letzte Woche an: NATO-Gipfel, Linnemann, Krankenhausreform, China-Strategie. Heutzutage hauen sie ja praktisch rund um die Uhr was raus, Podcast, online.“ Lesen Sie gerne hier weiter, wenn Sie mögen.

Sie ahnen es, so entspannt kann es leider nicht weitergehen: Jugendliche mit Migrationshintergrund erklären Freibäder zu ihrem Territorium. Frauen gelten als Freiwild: Das sei das Ergebnis einer jahrelangen Schönfärberei, man hätte längst etwas dagegen tun müssen, schreibt Philip Eppelsheim, stellvertretender verantwortlicher Redakteur für Nachrichten und Politik Online, in einem viel beachteten Leitartikel. Es greife zu kurz, ihre Taten als normales Gehabe Heranwachsender abzutun, es mit Hormonen, Hitze und Alkohol zu erklären, auch wenn all das sicherlich eine Rolle bei der allsommerlichen Eskalation spiele. Ebenso gehe es fehl, auf die vielen Freibäder zu verweisen, wo doch alles ganz friedlich sei, wie ja auch an vielen Tagen in den Brennpunktbädern. Wer so argumentiere, wolle die Probleme nicht wahrhaben, weil sie nicht ins Weltbild passen. Denn dann müsse man schließlich eingestehen, dass die Integration mancherorts schlicht und einfach gescheitert sei.

Noch etwas: Wer heiratet, denkt selten ans Ende einer Ehe. Doch junge Menschen sollten den Zugewinn regeln. „Ein Rat an Mütter lautet: Geht arbeiten und bleibt unabhängig!“, schreibt unser Finanzfachmann Volker Looman in seiner neuen Kolumne, die allerdings für junge Leser mit geringem Einkommen oder kleinem Vermögen nicht geeignet ist. „Bitte betrachten Sie meine Warnung nicht als soziale Diffamierung, sondern als diskreten Hinweis, dass es in diesem Land auch Paare gibt, die schon in jungen Jahren viel Geld geerbt haben oder gut verdienen wie zum Beispiel die Anwältin und der Arzt, die ich in der vergangenen Woche getroffen habe. Sie sind jeweils 30 Jahre alt und seit drei Jahren ein Paar. Sie bringt im Monat brutto 6000 Euro nach Hause, und er verdient vor Steuern monatlich 5000 Euro“, so das von Looman gewählte Beispiel. Was folgt, sind Wissenswertes über die Zugewinngemeinschaft und mancher hilfreicher Hinweis, warum in einer solchen Situation ein Ehevertrag das Wahre ist.

