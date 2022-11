Das Beste lesen mit F+ : Tolle Immobilien und gefühlskalte Eltern

Liebe Leserin, lieber Leser, unserem Finanzfachmann Volker Looman wird vorgeworfen, er sei kein Freund von Immobilien. Die Kritiker haben recht. Er hält nichts von alten Gemäuern in schlechten Lagen. Genauso wenig ist er bereit, für ein Haus oder eine Wohnung in guter Lage jeden Preis zu bezahlen. Und falls das Vermögen zu 75 Prozent aus zwei Immobilien besteht, dann erlaubt er sich, von einem Klumpenrisiko zu sprechen. In dieser Woche aber hat er seiner „Abneigung“ die Krone aufgesetzt und die Behauptung aufgestellt, Immobilien seien in vielen Fällen kein Schutz vor Inflation! Dafür hat er Sie zu einem Bummel durch Charlottenburg eingeladen. Das Ergebnis in aller Kürze: Die Preise vieler Immobilien sind – unabhängig von ihrer Lage – aus dem Ruder gelaufen, und die Kosten der Hypotheken sind wieder auf ein Niveau gestiegen, dass sich der Kauf in der Regel nicht lohnt. Und nicht viel besser sieht es für Anleger aus, die jetzt vermietete Immobilien kaufen wollen, weil ihnen die Inflation im Nacken sitzt. Die Renditen sind zu niedrig, um die Geldentwertung besiegen zu können, und die Gefahr, sich mit einer Immobilie auf Pump eine blutige Nase zu holen, ist extrem hoch. Die Gewinner seien die Leute, die in den vergangenen Jahren mithilfe von Immobilien zu Geld gekommen sind.

Eine der frühesten Erinnerungen, die Katja Schäfer hat, ist die an einen Kindergartenausflug. Ihre Mutter hatte sich bereit erklärt, die Erzieherinnen zu unterstützen, sodass sie die Gruppe an diesem Tag begleitete. „Ein Kind hat geweint und durfte auf ihren Schoß“, erzählt Schäfer, „und da wollte ich auch auf ihren Schoß, doch sie hat mich weggeschickt.“ So traurig war sie damals, dass sie sich noch heute, mehr als 40 Jahre später, an diesen Vorfall erinnert. Und in dem Stil ging es auch weiter. Kein liebes Wort hatte ihre Mutter für sie, nie nahm sie die Tochter in dem Arm. „Selbst wenn ich geweint habe, weil ich Kummer oder mir wehgetan hatte, kam von ihr nichts Liebevolles. Ich war immer selbst an allem schuld, hätte irgendwas anders machen müssen, dann wäre es nicht geschehen.“ Das Schlimme ist, wer narzisstische Eltern hat, ist häufig doppelt gestraft: Die Betroffenen neigen dazu, sich später selbst einen narzisstischen Partner zu suchen. Katrin Hummel hat das Phänomen für ein großes, sehr informatives Stück recherchiert.

Corona gibt es auch noch, ganz bestimmt für diejenigen, die es einmal schwer erwischt hat. Und bis heute herrscht die irrige Idee, Long Covid sei die normale Erholungsphase nach schwerer Krankheit. Doch Studien belegen das Gegenteil. Wie alles an SARS-CoV-2, so ist auch Long Covid, die langfristige Folgeerkrankung nach der akuten Infektion, hinterhältig, unerwartet und schlecht kommuniziert. Selbst in Japan geben 43 Prozent der Long-Covid-Patienten in Selbstauskünften an, als wehleidig stigmatisiert, diskriminiert oder nicht ernst genommen zu werden, – obwohl Japan zu den Ländern gehört, die die Pandemie dank Aufklärung und klarer Kommunikation gut überstanden haben. Martin Korte, Hirnforscher an der TU Braunschweig und am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung, hat einen interessanten Gastbeitrag zu Long Covid und den Tücken der „babylonischen Symptomverwirrung“ geschrieben.

Viele Grüße

Viele Grüße

Ihr Carsten Knop

Herausgeber

Frankfurter Allgemeine Zeitung