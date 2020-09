Das Beste lesen mit F+ : Hilfreiches Vitamin D und das Paradox des Seitensprungs

Liebe Leserin, lieber Leser, solange es keine Corona-Impfung gibt – und wie lange es dauert, bis es soweit ist, wissen auch die besten Fachleute nicht – stellt sich die Frage, ob es neben den „Aha“-Regeln (Abstand, Hygiene und Alltagsmaske) noch andere Möglichkeiten gibt, sich vor Sars-CoV-2 zu schützen. Neuerdings wird dazu schnell auf Vitamin D verwiesen. Seit Wochen diskutieren Ärzte, aber auch selbsternannte Gesundheitsapostel, ob Vitamin D Ansteckungen verhindern und bei Covid-19 helfen könnte. Hildegard Kaulen hat sich angeschaut, was davon zu halten ist. Denn es gibt Beobachtungen, die zeigen, dass Gruppen, die besonders hart von der Pandemie betroffen sind, oft geringe Vitamin-D-Spiegel im Blut haben. Aber die Wahrheit, nun ja, sie ist komplizierter.

Als der Philosoph Georg Wilhelm Friedrich Hegel am 14. November 1831 überraschend starb, lautete die Todesursache „intensivste Cholera“. Es lohnt sich, den Blick zurück in dieses Jahrhundert zu richten, wenn man nach Erfahrungen mit Seuchen in der Moderne sucht. Das heißt nicht, dass Corona und Cholera gleichgesetzt werden könnten; dafür sind die Unterschiede zwischen den Jahrhunderten und den Krankheiten zu offensichtlich – angefangen bei dem Umstand, dass die eine durch ein Bakterium, die andere durch ein Virus verursacht wird. Aber die Verhaltensweisen von heute und einst vergleichend in den Blick zu nehmen führt insofern zu einer neuen Sichtweise, als uns das frühere Verhalten plötzlich weniger fremd und das heutige weniger neu vorkommt. Birgit Aschmann hat das für Sie getan. In dem Stück geht es um abgeriegelte Grenzen, Ausgangssperren, wilde Verschwörungstheorien. Kommt Ihnen das bekannt vor?