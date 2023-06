Liebe Leserin, lieber Leser, nach den Zahlen, die das Statistische Bundesamt kürzlich veröffentlicht hat, nimmt keine Tumorart so stark zu wie der bösartige schwarze Hautkrebs. Daniela Göppner ist Leiterin des Gießener Hautkrebszentrums und spricht im Interview mit Petra Kirchhoff über zu viel Sonne auf der Haut, Sonnencremes mit Blaulichtfilter – und die richtige Reihenfolge beim Schminken. Und sie bestätigt die Grundthese: „Wir sehen im Hautkrebszentrum in der Tat führend die fortgeschrittenen Tumore bei älteren Patienten. Sie gehen aber nicht auf den einen Urlaubssonnenbrand im früheren Leben zurück. Es ist vielmehr eine Summe von starken, wiederholten UV-Schäden, die für den Genschaden ursächlich sind und nun die Mutationen und Hautkrebs auslösen.“

Die berufliche Komponente beim Thema Hautkrebs werde oft unterschätzt. „Wir sprechen hier von Sportlern, Bademeistern, Polizisten, Bauarbeitern, die bei der Arbeit kontinuierlich einen guten UV-Schutz benötigen und den der Arbeitgeber gewährleisten muss.“ Göppner gibt aber auch Hinweise, woran man erkennen kann, dass etwas mit der Haut nicht stimmt. Und irgendwann fällt der Satz: „Gesunde Bräune gibt es dann eigentlich nur aus der Tube.“

Heute zum Frühstück Wurst gegessen? Das könnte in Zukunft womöglich schon die gesamte Tagesration Fleisch gewesen sein, zumindest wenn es nach Daten der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) geht. Derzeit empfiehlt sie wöchentlich 300 bis 600 Gramm pro Person. In Zukunft könnte das aber weniger sein. „Wir überarbeiten die Methode, mit der die lebensmittelbezogenen Ernährungsempfehlungen für Deutschland abgeleitet werden“, sagte eine Sprecherin der DGE unserer Kollegin Anne Kokenbrink. In einem internen Dokument war von 10 Gramm Fleisch je Person und Tag die Rede. Grund für die Neuberechnung sei, dass neben Ernährungs- und Gesundheitsaspekten auch „Kriterien für Umwelt- und Klimaeffekte“ berücksichtigt werden sollen. Die Daten sollen Anfang 2024 veröffentlicht werden. Übrigens: Auch wenn viele Publikationen zum Thema Tierhaltung und Fleischerzeugung ein düsteres Bild zeichnen, stößt die These „weniger Fleisch = besseres Klima“ nicht überall auf fruchtbaren Boden.

„Ich glaub nicht, dass ich das vorlesen kann“, sagt Kayla Shyx, fährt sich nervös übers Gesicht, schaut runter auf den Text. „Ich find' das echt hart.“ Gemeint ist das Vergewaltigungsgedicht „Wenn du schläfst“ von Rammstein-Sänger Till Lindemann. Shyx blendet den Text stattdessen seitlich in ihrem Youtube-Video ein – und erzählt weiter. Wie sie im Juni 2022 zusammen mit einer Freundin auf einem Rammstein-Konzert gewesen ist, sie selbst 20, ihre Freundin 18 Jahre alt. Wie sie ganz vorn standen, in der „Feuerreihe“, weil Shyx über ihr Management besonders gute Karten bekommen hatte. Wie sie in der Halbzeit von einer netten russischen Frau angesprochen wurden, wie Alena M. sie fragte, ob sie nicht Lust hätten, später auf die große Aftershow-Party zu kommen, hier im Olympia-Stadion, wie Shyx und sie Daten austauschten und M. ihr nach der Show direkt auf Instagram schrieb, damit sie den Weg zur Party finden würden, wie sie und ihre Freundin sich freuten: So ein Glück muss man erst mal haben, bei so einem Konzert zur Party eingeladen zu werden. Oder auch nicht. Die Band selbst weist alle Vorwürfe zurück.

Wenn Sie ein Thema vorschlagen möchten, über das unsere Redaktion Ihrer Meinung nach berichten sollte, schicken Sie eine Mail an lesermails@faz.de.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Carsten Knop

Herausgeber

Frankfurter Allgemeine Zeitung