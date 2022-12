Das Beste lesen mit F+ : Gesunde Ernährung und günstige Aktien

Liebe Leserin, lieber Leser, hoffen ist etwas Wichtiges erwarten, es wünschen, planen, ersehnen. Wir träfen keine Verabredungen, führen nicht in den Urlaub, gingen nicht zur Arbeit, wenn wir nicht hofften, dass es gut für uns wäre. Wir läsen nicht das, was wir lesen, wenn wir nicht hofften, klüger zu werden, die Welt besser zu verstehen, aber auch im Alltag bessere Entscheidungen zu treffen. Das können wir sehen, wenn wir zum Jahresende auf die Stücke schauen, die von Ihnen, unseren treuesten Lesern, in den vergangenen zwölf Monaten am meisten geschätzt wurden. Wertgeschätzt im Wortsinn übrigens, denn über sie sind die meisten neuen F+ Leser zu uns gestoßen, wofür wir uns herzlich bedanken. Und wir hoffen, dass Ihnen unser Angebot auch im neuen Jahr gut gefällt, dafür planen wir schon jetzt.

Nicht alle, aber viele Menschen stecken Energie in die Frage, was sie am besten essen sollten. Texte, die sich mit einer gesunden Ernährung auseinandersetzen, wurden intensiv diskutiert – und am stärksten traf das auf das Stück unter der Überschrift „Hafermilch sollte man nicht trinken“ zu. Das Gespräch mit Jessie Inchauspé, die in einem Gesundheitstechnologie-Unternehmen im Silicon Valley und dort mit einem Gerät zur kontinuierlichen Glukosemessung gearbeitet hat, ist eine differenzierte Auseinandersetzung mit der Frage, wie man Glukose-Spitzen vermeiden kann. Es geht um die Achterbahn des Blutzuckerspiegels, und da spielt Hafermilch offenbar eine große Rolle. Für viele von Ihnen war das offenbar eine Überraschung, für uns auch. Nie hätten wir damit gerechnet, damit den Bestseller des Jahres veröffentlicht zu haben.

Mit Hoffnungen oder Erwartungen wird auch an der Börse gehandelt, manche ersehen höhere Kurse, in jedem Fall motivieren solche Gründe Menschen dazu, in den Aktienmarkt zu investieren. Ebendort sind in diesem Jahr viele Träume nicht in Erfüllung gegangen. Und so hat es uns gar nicht so sehr verwundert, dass ein Stück, das sich mit der Bewertung von Aktien auseinandersetzt, es ebenfalls unter die beliebtesten zehn F+ Stücke geschafft hat. Daniel Mohr schreibt über Dividenden und das Kurs-Gewinn-Verhältnis. Man könnte von Basiswissen für Investoren sprechen, hilfreich für bessere Entscheidungen im Börsenalltag sind diese Informationen gewiss.

Und dann ist da das Leben an sich, das die Menschen interessiert. Lange wurde die Rolle des Vaters in der Entwicklungspsychologie vernachlässigt. Dabei wirkt er gerade auf seine Tochter in besonderer Weise – und hat großen Einfluss auf ihr Selbstbild und sogar ihren Berufswunsch. Franziska Pröll hat darüber einen Text geschrieben, der nicht nur Väter interessiert haben dürfte. Doch Töchter in ihrer Autonomie zu fördern ist eine zentrale Funktion des Vaters. „Ich kann das nicht“, „Ich trau’ mich nicht“ – solche Aussagen lassen sie oft nicht gelten. „Väter vermitteln: ,Du schaffst das, sei selbstbewusst!‘“ Welch eine schöne Einstellung für das kommende Jahr, eigentlich für jeden.

Ihnen für 2023 die besten Wünsche, Gesundheit und Glück,

viele Grüße

Ihr Carsten Knop

Herausgeber

Frankfurter Allgemeine Zeitung