Liebe Leserin, lieber Leser, die in den Fünfziger- und Sechzigerjahren geborenen Babyboomer müssen sich neuerdings eine Menge Kritik und Häme gefallen lassen. Warum eigentlich? Eine der Vielgescholtenen, die Kollegin Mechthild Harting, hat sich an einer Replik versucht, die bei Ihnen auf großes Interesse gestoßen ist. „Mögt ihr gar nicht herauskommen aus eurer Bubble?“, fragt Harting die Vertreter der Generation Z: „Wollt ihr tatsächlich dabei bleiben, dass ihr euch dauerhaft so aufführt wie wir, wenn wir auf dem Schulhof zusammenstanden und über alle anderen gelacht haben, die sich außerhalb der Gruppe befanden und vermeintlich nicht so waren wie wir? Wollt ihr euch wirklich vom ersten Barista-Hafermilch-Latte am Morgen bis zum letzten Youtube-Video am Abend nur darüber amüsieren, wie verrückt diese in euren Augen alte Generation ist?“ Das Stück ist nicht nur unterhaltsam, sondern stimmt auch nachdenklich, hoffentlich aber wieder nicht nur die sogenannten Boomer.

Ob das hier wieder so ein reines Boomer-Thema ist? An der Tankstelle kostet Diesel jetzt weniger als 1,60 Euro je Liter. Dafür finden sich mehrere Gründe, die Christian Siedenbiedel analysiert hat. „Die Branche hat sich verkalkuliert“, sagt Jürgen Ziegner, Geschäftsführer beim Zentralverband des Tankstellengewerbes, kurz ZTG. Sie habe überschätzt, welche Engpässe durch das Importverbot für russische Ölprodukte wie Diesel, das zum 5. Februar verhängt wurde, hierzulande auftreten könnten. „Die hatten deshalb geordert, wo es nur ging“, sagt Ziegner. „Deshalb haben wir hier im Moment sogar Diesel aus Indien und China.“ Aber da ist noch mehr.

Das dritte Thema heute aber ist ganz gewiss auch für andere Generationen interessant. Denn zum Arzt muss jeder einmal. Und Kassenpatienten kommen beim Facharzt oft erst nach wochenlangem Warten dran. Mit Geld lässt sich die Sache abkürzen. Manchmal ist das überraschend günstig, wie Sebastian Balzter festgestellt hat. Privatpatient sein für einen Tag, das geht. Aber was muss man dabei beachten? Kassenpatienten müssen sich dafür prinzipiell erst einmal mit der Idee anfreunden, dass Ärzte überhaupt Rechnungen ausstellen. Und Ahnungslosigkeit kann man sich dann nicht mehr leisten, sonst kann der Ausflug in die Welt der ärztlichen Privatleistungen sehr teuer werden.

