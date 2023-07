Liebe Leserin, lieber Leser, er ist kein Spieler. Trotzdem hat Revin Kapoor alles auf eine Karte gesetzt. Die heißt: Bildung. Sie war sein Ticket raus aus einer Welt, in der Kinder in Gemeinschaftsunterkünften geboren werden. In der es auf dem Schulhof nicht darum geht, wo man dieses Jahr Urlaub macht. Weil man keinen Urlaub macht. Theresa Weiß, Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung, hat sich mit ihm getroffen. Als Schüler im Frankfurter Stadtteil Nied hat Revin Kapoor öfter gehört, dass er eh kein Abitur packt. Mach lieber ein Fachabi, Studieren ist doch nichts für dich – so hätten seine Lehrer geredet, erzählt der junge Mann. Er sitzt dabei im Taunusturm, 170 Meter über der Stadt. Unter ihm glitzert der Main in der Sonne, vor ihm steht eine kleine Flasche gekühltes Mineralwasser, seine Füße stecken in Bootsschuhen. Der Turm ist sein Arbeitsplatz. Kapoor ist inzwischen Berater bei McKinsey, einer der größten Unternehmens- und Strategieberatungen der Welt.

Wenn man das Stück über Kapoor liest, gibt es mit Blick auf Deutschland und die Möglichkeiten, die unser Land bietet, wenig zu meckern. Die Wahrheit aber ist: Die Unzufriedenheit ist groß. Der Liberale Gerhart Baum war mal Innenminister. Er hat schon viele Krisen erlebt – aber noch nie, dass die Welt so aus den Fugen gerät wie heute. „Herr Baum, Sie sind neunzig. Sie haben einen Weltkrieg erlebt, drei Währungen, unzählige Krisen. Haben Sie den Eindruck, wir leben heute in besonders unruhigen Zeiten?“, haben Helene Bubrowski und Friederike Haupt ihn gefragt: „Ich bin ein Flüchtlingskind, ein Kriegswaise. Ich habe den Krieg in den Knochen. Aber wenn ich auf die vergangenen Jahrzehnte zurückblicke, habe ich noch nie eine solche Ballung von Veränderungen und Krisen erlebt wie jetzt, nicht nur durch den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Die Welt ist aus den Fugen“, sagt Baum. Und er trifft ein hartes Urteil: „Mitunter schwächeln die Deutschen im Umgang mit der Demokratie. Sie hatten ja nie eine gelungene Revolution, nimmt man 1989 aus. Das Scheitern von 1848 war eine Katastrophe. Wir sind in der Demokratie erst 1945 angekommen.“

Auch Stefan Quandt ist nicht glücklich mit dem Stand der Dinge: Der Großaktionär von BMW hat in einer Rede jüngst die deutsche Energiepolitik scharf kritisiert: „Was in dem grünen Zielszenario fehlt, sind Speichertechnologien für große Energiemengen.“ Und dabei bedeute „groß“ zum Beispiel, den mehrwöchigen Bedarf von ganzen Städten und Industriestandorten decken zu können. „Solche Technologien, inklusive eines grünen Wasserstoffkreislaufs, sind aber bis auf Weiteres nicht in Sicht“, beklagte Quandt. Auf dem Weg dahin fehlten den Stromversorgungsnetzen auf jeder Spannungsebene die physikalischen Kapazitäten und digitalen Steuerungsmöglichkeiten, um die notwendigen Energiemengen in der Fläche zu verteilen und zur Verfügung zu stellen.

„Mit dem Ergebnis, dass das System Stromversorgung in Deutschland Gefahr läuft, außer Balance zu geraten: Sei es in Form hoher Kosten für Industrie und Bürger, von Zwangsabschaltungen, überregionaler Stromausfälle oder allem zusammen“, fuhr Quandt fort. Das Land steuere auf diese Situation zu, weil die Politik derzeit immer häufiger glaube, alles besser zu wissen. Bürger und Unternehmen würden „zunehmend gegängelt, reguliert und bürokratisiert, und das immer kleinteiliger“. Seine Aussagen haben bei Ihnen viel Zustimmung erfahren.

