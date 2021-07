Das Beste lesen mit F+ : Geld fürs Eigenheim und Bildung für Kinder

Bausparkassen locken die Kunden mit „Minizinsen“. Wer genau rechnet, muss oft feststellen: So mini sind die Zinsen nicht. In welchen Fällen kommt ein Annuitätendarlehen günstiger? Finanzfachmann Volker Looman hat für Sie nachgerechnet, am Beispiel eines 45 Jahre alten Mannes, der sich zusammen mit seiner Frau vor zehn Jahren ein Haus in der märkischen Heide gekauft hat. Der Mann hat von seinen Eltern rund 75.000 Euro geschenkt bekommen, so dass das alte Gemäuer für 150.000 Euro auf Vordermann gebracht werden kann. Die Differenz soll mit Hilfe eines Kredites in Höhe von 75 .000 Euro beglichen werden. Wie aber sieht die optimale Finanzierung dieses Vorhabens aus? Der Bausparvertrag, zu dem von der Bank geraten wurde, ist es möglicherweise nicht – so viel sei schon hier verraten. Loomans Fazit ist etwas ernüchternd: Wer gut bei Kasse sei, solle die Modernisierung des Eigenheims eher bar bezahlen, vor allem dann, wenn im Wertpapierdepot „unverzinste“ Anleihen herumlägen. Und wer schlecht bei Kasse sei, solle sich gut überlegen, ob er sich mit dem neuen Bad oder dem schicken Wintergarten auf Pump einen Gefallen tue.

In der Hochphase des Bundestagswahlkampfs liefert eine neue Studie des Statistischen Bundesamts politischen Sprengstoff. Die Erhebung „Konsumausgaben von Familien für Kinder“, die Christoph Schäfer, unser verantwortlicher Redakteur für Wirtschaft und Finanzen Online, ausgewertet hat, listet auf, wie viel Geld die Eltern in Deutschland für ihren Nachwuchs ausgeben. Die Summen sind hoch – und die Unterschiede zwischen den Einkommensklassen beträchtlich. Den Statistikern zufolge geben Paare im Durchschnitt 763 Euro jeden Monat für ein Einzelkind aus. Zwei Kinder kosten 1276 Euro, drei Kinder stolze 1770 Euro. Besonders auffällig sind jedoch die extrem unterschiedlichen Beträge, die reiche und arme Eltern für ihre Kinder ausgeben. Die großen Unterschiede legen nahe, dass sich die eingesetzten Beträge nahezu zwangsläufig auf die Startchancen des jeweiligen Kindes auswirken. Besonders krass sind die Differenzen in der Gesundheitspflege. Aber auch für Bücher bekommen Kinder einkommensstarker Haushalte die dreifache Summe.

Wissen war nie wertvoller Sichern Sie sich mit F+ 30 Tage lang kostenfreien Zugriff zu allen Artikeln auf FAZ.NET. JETZT F+ LESEN

Schüchterne sind oft angespannt gegenüber anderen. Doch meist seien sie sympathische Kollegen, sagt die Berliner Psychologieprofessorin Lydia Fehm im Gespräch mit Ursula Kals aus der Wirtschaftsredaktion. Wie aber lässt sich Schüchternheit überwinden? „Das ist wie in vielen Fällen Übungssache. Anspannung ablegen, etwas weniger schüchtern zu werden, das lässt sich schrittweise üben. Eine schüchterne Person wird nicht zur einer Rampensau werden, kann sich aber eine gewisse Schüchternheit abtrainieren, indem sie sich zum Beispiel vornimmt, in einer kleinen Gruppe das Wort zu ergreifen.“ Und wenn mir vor Aufregung die Röte ins Gesicht steigt? „Dann ist es eben so, akzeptieren Sie das einfach. Tatsächlich gibt es keine überzeugende Technik, das Rotwerden zu beeinflussen. Dazu könnten Sie aber die Freundin fragen – ist ihr überhaupt aufgefallen, dass Sie rot geworden sind? Oft ist das nicht so. Den meisten fällt das nicht auf. Nochmal: Akzeptanz für Aufregungszeichen hilft.“ Ein lesenswertes Gespräch – nicht nur für Schüchterne.

Viele Grüße, wenn Sie Fragen oder Anregungen zu F+, Ihrem Zugang zu FAZ.NET komplett haben, schreiben Sie mir gerne eine Mail an c.knop@faz.de,

Ihr Carsten Knop

Herausgeber

Frankfurter Allgemeine Zeitung