Das Beste lesen mit F+ : Gefährlicher Dauerstress und Tücken der Beatmung

Empfehlen möchte ich Ihnen heute noch ein zweites Interview, in diesem Fall ein Gespräch, das Rüdiger Soldt, unser politischer Korrespondent in Baden-Württemberg, mit dem Vorsitzenden des Verbandes pneumologischer Kliniken und Chefarzt einer Lungenklinik, Thomas Voshaar, geführt hat. Spannend ist dabei vor allem, wie offen Voshar damit umgeht, was Ärzte rund um das Coronavirus noch nicht wissen. Gleichwohl sei das Engagement von Virologen und Epidemiologen notwendig und gut. „Wenn wir bald wüssten, wie viele Mutationen es vom Virus Sars-CoV-2 gibt, wäre das eine große Hilfe. Aber die eigentliche Erkrankung und ihre Behandlung ist die Domäne der Lungenärzte, nicht der Anästhesisten und Intensivmediziner. Pneumologen beschäftigen sich jeden Tag mit viralen und bakteriellen Lungenentzündungen. Es gibt kein Medikament gegen Covid-19, deshalb kommt es auf die klinische Erfahrung der Pneumologen an. Das ist von Öffentlichkeit und Politik noch unzureichend registriert worden“, findet Voshar. Interessant: In seiner Klinik in Moers macht er bei allen Patienten schon bei Aufnahme eine Computertomographie (CT) der Lunge. Warum? „Das CT ist bei diesen schweren Fällen das entscheidende diagnostische Mittel, weit zuverlässiger als der Corona-Test. Wir mussten feststellen, dass es viele falsch-negative Tests gibt.“ Abermals spannender Leserstoff, selbstverständlich inklusive in Ihrem F+Zugang zu FAZ.NET komplett.

Nun wird die Coronavirus-Pandemie irgendwann vorüber sein, und dann treten die ganzen normalen Risiken wieder in den Vordergrund, um die man sich so oder so kümmern muss. Allerdings fehlt vielen Menschen auch da der rechte Überblick. In solchen Fällen ist es immer gut, dass es unseren Finanzfachmann Volker Looman gibt. Er schreibt, dass vor allem drei Arten von Versicherungen wichtig seien, was er am Beispiel einer Doppelverdiener-Familie zeigt. Gerade Ehepartner müssen sich dabei heiklen Fragen stellen. Grundsätzlich gilt, dass man sich aus Loomans Sicht um eine Privathaftpflicht-Versicherung, die Absicherung bei Berufsunfähigkeit und die Versorgung der Hinterbliebenen kümmern muss. Warum das so ist, was man dabei beachten muss, um warum andere Versicherungen optional sind, erfahren Sie hier.

